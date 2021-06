Ob Fahrrad, E-Bike, Motorrad oder Scooter - die Bewegung am Zweirad boomt. Vor allem das E-Bike erfreut sich in letzter Zeit großer Beliebtheit, meint auch Markus Reidlinger von der Radlobbygruppe Poysdorf: „Gerade bei uns im Weinviertel liegt eine enorme Chance für die Mobilität beim Fahrrad und E-Bike“. Als Gründe dafür führt Reidlinger den Trend zum Umweltbewusstsein, Flexibilität und auch die Coronakrise an.

Doch mit dieser Entwicklung geht in letzter Zeit auch eine steigende Anzahl an Unfällen, in die Zweiradfahrende verwickelt sind, einher. Um möglichst viel Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, braucht es daher eine gute Radinfrastruktur und Geschwindigkeitsbeschränkungen an besonders gefährlichen Stellen.

Herbert Hiebner von der Radlobby Wolkersdorf fordert außerdem eine gesetzlich verankerte Abstandsregelung. „Für Radfahrende ist es beängstigend, wenn sie zu knapp überholt werden. Wenn da mit zu geringem Abstand überholt wird, kann das das Leben kosten.“

Es braucht Erfahrung und Wissen

Auch Motorradfahrende sind im Straßenverkehr leicht unterlegen, denn Dreck auf der Straße oder zu knapp auffahrende Autos stellen für sie zum Beispiel eine große Gefahr dar. Außerdem sollten Motorradfahrer die Physik des eigenen Fahrzeuges gut kennen und sollten sich nicht nur auf die technischen Hilfseinrichtungen verlassen.

Der Schletzer Ernst Graft, Organisator des Toy Run und leidenschaftlicher Motorradfahrer ist sich bewusst: „Ich muss die Erfahrung haben und muss mich auch in die Situation der anderen Verkehrsteilnehmenden hineindenken können. Aber gleichzeitig sollen sich auch die anderen in mich hineinversetzen“.

Die meisten Unfälle mit Zweiradfahrern passieren aufgrund von Unachtsamkeit im Straßenverkehr, erzählt der Mistelbacher Inspektionskommandant Werner Weis und fügt hinzu: „Jeder sollte sich bei der Nase nehmen und die STVO beachten“.

Das allerwichtigste ist der Helm

Ob Motorrad oder E-Bike, ein Sturz kann weitreichende Folgen nach sich ziehen. Vor allem nach Kopfverletzungen haben Patienten oft lange mit Schwindel oder Konzentrationsschwäche zu kämpfen. „Das allerwichtigste ist der Helm“, erinnert daher Cornelia Luxbacher-Stonek, praktische Ärztin in Wolkersdorf, und erzählt: „Ich habe schon das Gefühl, dass die Zahl der Unfälle zunimmt“.

Auch Handgelenksbrüche können bei hoher Geschwindigkeit leicht passieren und besondere Vorsicht ist bei Bauchschmerzen nach einem Unfall geboten, da es sich um ein Bauchtrauma handeln kann. Die Expertin rät: „Zur Vorsicht sollte man da zeitnah in eine Unfallambulanz“.

Um Unfälle mit E-Bikes zu minimieren und solche mit tödlichem Ausgang zu verhindern, bietet die Stadt Mistelbach in mit dem ÖAMTC seit ein paar Jahren einen E-Bike-Kurs an. „Heuer war das Interesse so groß, dass wir zwei Kurse anbieten mussten“, erzählt Mark Schönmann, Pressesprecher der Stadtgemeinde. „Der Trend geht in Richtung E-Bike, die Grundidee ist, den Leuten mehr Sicherheit auf ihren zwei Rädern zu geben“.