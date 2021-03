Auch an anderen Wetterstationen lag man laut ZAMG dicht an der 25-Grad-Grenze: In Wien-Donaufeld wurden 24,6 Grad registriert, in Langenlebarn, einer Katastralgemeinde Tullns, waren es 24,3 Grad. Der Hotspot Österreichs lag generell im Nordosten des Landes.

Die wärmsten Orte außerhalb von Wien und Niederösterreich waren Güssing im Südburgenland mit 23,8 Grad und die Station bei der Grazer Universität mit 23,7 Grad.