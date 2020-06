Das lebensnotwendige Gut Trinkwasser ist keineswegs in unendlichen Mengen vorhanden. Längere Trockenperioden, durchgehend heißere Sommer und der Klimawandel geben Anlass zur Frage, ob die Bereitstellung von sauberem Wasser im Bezirk für die nächsten Jahre gesichert ist.

Mistelbachs Stadtrat Josef Strobl, verantwortlich für Wasser: „Aufgrund zahlreicher Investitionen ist die Wasserversorgung der Mistelbacher Bevölkerung grundsätzlich gesichert.“ Die Auswirkungen des Klimawandels würden in der Zukunft dennoch eine Herausforderung für das Thema Wasserversorgung. „Wir sollten daher sehr sparsam mit unserem Trinkwasser umgehen.“ Zu den aktuellen Maßnahmen gehören die noch laufende Sanierung der Wasserleitungen in der Bahnstraße (Kosten: etwa 280.000 Euro) sowie die Sanierungen am Mistelsteig, die noch in diesem Jahr beginnen soll. Asbest- oder bleihaltige Rohre gäbe es im rund 120 Kilometer langen Wasserleitungsnetz der Stadtgemeinde nicht mehr.

Im Gegensatz dazu verfüge das Leitungsnetz in Wolkersdorf noch über Rohre aus den 70er-Jahren, die im Zuge notwendiger Straßenarbeiten nach und nach erneuert würden. „Die Trockenheit hat sich in Wolkersdorf durchaus bemerkbar gemacht. Im Wasserverband wurde darüber nachgedacht, das Füllen von Schwimmbädern und das Rasengießen zu rationieren, allerdings wurde dieser Schritt nicht notwendig“, sagt Roland Gube, Obmann des Gemeindeverband Wasserversorgung Wolkersdorf-Pillichsdorf.

Aktuelle Umfrage Hattet ihr in eurer Region schon einmal Probleme mit der Wasserversorgung? Ja Nein



Weiter

Denn zum Glück gäbe es genug Quellen in Wolkersdorf, und der Hochbehälter des Wasserverbandes könne Spitzenverbrauchswerte von 3.400 m³ pro Tag abdecken. Eine Möglichkeit, Wasser von anderen Betreibern zuzukaufen, gäbe es in Wolkersdorf nicht, jedoch könne die Leistung der Pumpen für Notfälle kurzfristig erhöht werden.

Auch in kleineren Gemeinden ist die Frage nach der Zukunft der Wasserversorgung nicht ignoriert worden. In Herrnbaumgarten setzt man auf Autarkie, wie Bürgermeister Christian Frank berichtet. „Weil unsere Gemeinde von Wasserzulieferungen unabhängig bleiben soll, haben wir eine sehr ergiebige Trinkwasserquelle erschlossen.“ Das im Herbst 2019 ans Netz angeschlossene Brunnenhaus mit eingebauter Enteisenungsanlage soll „stets auf dem neuesten technischen und hygienischen Stand gehalten werden“.

Diesem Herrnbaumgartner Innovationsgeist entsprechend kann sich die Bevölkerung per Internet selbst über den Wasserstand erkundigen. Die sogenannte Wasserversorgungs-Ampel auf der Homepage der Gemeinde zeigt an, ob die Abnehmer ihren Verbrauch zu drosseln zu haben oder ohne Bedenken Schwimmbecken befüllen und Autos waschen dürfen. „Die Ampel haben wir, trotz der großen Trockenheit im heurigen Jahr, bisher nicht ein einziges Mal einschalten müssen“, sagt Bürgermeister Frank.

Auch im Hochsommer keine Versorgungsengpässe

Auch die Poysdorfer können laut Bürgermeister Thomas Grießl mit Ruhe auf eine gesicherte Wasserversorgung blicken. „Wir sind in der glücklichen Lage, eigenes Wasser für alle zehn Katastralgemeinden zu haben. Dies zu erhalten ist uns seit Jahren ein wichtiges Anliegen, in das wir auch laufend investieren. So wurde vor einigen Jahren ein neues Wasserwerk im Brunnenschutzgebiet Maria Bründl errichtet.

2018 haben wir eine Leitung nach Poysbrunn verlegt, um auch die letzte Katastralgemeinde an dieses gemeindeeigene Versorgungsnetz anzuschließen“, gibt Grießl bekannt. Dennoch sei ein Verweis auf eine achtsame Wasserverwendung angebracht. „Zwar haben wir selbst im Hochsommer keine Versorgungsengpässe, wir weisen die Bevölkerung aber immer wieder darauf hin, mit der Ressource Wasser sparsam umzugehen“, sagt Grießl.

Auch in den gemeindeeigenen Betrieben würden entsprechende Maßnahmen gesetzt werden: Am Campingplatz hätte der Wasserverbrauch im Zuge der Umweltzertifizierung um die Hälfte gesenkt werden können. Dazu kämen regelmäßige Kontrollen des Leitungsnetzes zur Minimierung von Wasserverlusten, auch mit Kamerafahrten.