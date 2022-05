Stolz auf die Leistung der Feuerwehr

Werbung

Es ist keine alltägliche Auszeichnung, die 18 Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk dieser Tage entgegen nehmen durften:

Sie wurden für ihre Einsätze bei den Waldbränden in Nordmazedonien und der Überschwemmungskatastrophe in Belgien mit dem Katastrophenverdienstabzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln für deren Leistungen bei internationalen Katastrophenhilfseinsätzen ausgezeichnet.

Landesfeuerwehrkommandanten Didi Fahrafellner, Landehauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Innenminister Gerhard Karner überreichten im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln die Auszeichnung und auch Bezirkskommandant Markus Schuster war wahnsinnig stolz auf die Leistungen, die jeder Einzelne seiner FF-Leute bei den internationalen Katastrophen-Einsätzen an den Tag gelegt hatte.

