Talente aus Kreuzstetten und Poysdorf im Finale

„Es war sehr spannend und nervenaufreibend“, gesteht die junge Kreuzstettnerin Lisa Lys Fletzberger: Sie und die Poysdorferin Marlene Wilfing aka Marley Wildthing schafften bei der Wald-Weinviertel-Show, dem Halbfinale, von „Die NÖN sucht das größte Talent“ den Einzug in das große Finale in Tulln. Trotzdem habe es großen Spaß gemacht, sagt Fletzberger. Und auch Marlene Wilfing jubelte: „Ich hab die Chance auf den Gewinn!“

Fletzberger überzeugte mit ihrer grandiosen Leistung das Team rund um Show-Runner Andy Marek. Die Songwriterin, mit dem Künstlernamen Lys, möchte mit ihrer Musik ein Zeichen in dieser schnelllebigen Zeit setzen. „All meine Lieder haben eine besondere Message. Daher rührt auch mein Künstlername Lys, der für Love yourself steht.“ Die 25-jährige Augenoptikerin aus der Nähe von Gaweinstal bot ihre Eigenkomposition „Feuerwerk“ dar und sorgte für tobenden Applaus.

Gänsehautfeeling pur war bei der zweiten Kandidatin aus dem Bezirk angesagt: Bassgitarre, Ukulele, Schlagzeug und Co. – die in Prag lebende Poysdorferin Marlene Wilfing aka Marley Wildthing verkörperte alle Instrumente mittels Loops in nur einem Song und das als Ein-Frau-Band! Mit ihrer Eigenkomposition schaffte es die 31-Jährige ebenfalls ins Finale.

Ebenfalls für das Weinviertel wird die 18-jährige Purkersdorferin (Bezirk Tulln) im Finale antreten.

„Der Einzug ins Finale bedeutet mir sehr viel“, gesteht Fletzberger: Denn die Konkurrenz in der Show sei stark gewesen: „Jetzt freue ich mich auf die Show in Tulln.“

Mit welcher Strategie werden die beiden ins Finale gehen? „Meine Strategie ist immer die gleiche“, sagt Lisa Fletzberger: „Immer alles geben und Spaß haben!“

Marlene Wilfing will für das Finale alle ihre Freunde motivieren, für sie zu stimmen: „Ich werde ihnen das Prozedere in den nächsten Tagen noch genau erklären. Weil ja nicht nur die Jurywertung, sondern auch die Anrufe zählen“, sagt die Poysdorferin: Auf jeden Fall sollen sich ihre Freunde den Tag des Landesfinales schon mal ganz dick im Kalender anstreichen.

Auch bei der bereits zwölften Auflage der Show brachten die Teilnehmer Andy Marek und sein Team ins Schwärmen: „Ob Artist, Musiker oder Songwriter, die jungen Leute haben ein unglaubliches Talent.“

Am 18. November heißt es für die zwölf Finalisten aus ganz Niederösterreich noch einmal ihr Können unter Beweis zu stellen. Dem Gewinner des Finales in Tulln winken 5.000 Euro in bar.

