Teuerung ist auch bei der Fitness ein Thema

Die Fit Fabrik Plus in Poysdorf hat in den letzten zwei Jahren nach der Pandemie ca. 20 Prozent weniger Mitglieder, 2023 hat sich die Zahl der Mitglieder wieder annähernd an die Mitgliederanzahl vor Corona angepasst. „Wir waren gezwungen Anfang des Jahres eine Preiserhöhung aufgrund der Teuerung durchzuführen, welche uns viele Mitglieder gekostet hat“, erzählt Studioleiterin Melanie Messinger. An extremen Hitzetagen wird ihr Angebot schlechter angenommen, da viele Kunden Outdoor-Aktivitäten bevorzugen.

Das Pole Fitness in Altlichtenwarth hat circa genauso viele Mitglieder wie vor Corona. „Die Leute reden über die Teuerung, doch wer wirklich etwas für seinen Körper machen will, dem ist es das Geld Wert“, beobachtet Inhaberin Nadine Stastny. Ihr war es wichtig, die Preise nicht zu erhöhen, und daher hat sie die Länge der Einheiten reduziert. Sie merke übrigens nicht, dass bei extremen Hitzetagen weniger Leute trainieren kommen.