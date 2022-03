Teuerung und Wirtschaft: Kurzarbeit ist eine Möglichkeit

Werbung

NÖN: Welche Konsequenzen haben die Teuerungen bei Treibstoffen im Transportbereich konkret?

Kurt Hackl : Die Verteuerung von Energie, Kraft- und Rohstoffen trifft nicht nur die Haushalte mit voller Härte, sondern auch die Wirtschaft. Aufgrund von explodierenden Energiekosten und exorbitanten Erhöhungen sind Unternehmen generell und natürlich gerade Transportunternehmen aktuell einem massiven Kostendruck ausgesetzt. Seit Jänner ist der Dieselpreis bis Anfang dieser Woche um über 45 Prozent gestiegen – ein Großteil davon sprunghaft seit Anfang März. Diese immensen Preissteigerungen sind noch nicht in voller Tragweite bei den Kunden angekommen, sondern werden von den Unternehmen größtenteils selbst getragen. Sollte keine Verbesserung eintreten, wird natürlich auch der Endverbraucher darunter leiden.

Gerade metallverarbeitende Betriebe stehen durch den Rohstoffmangel sehr unter Druck. Wie stellt sich hier die aktuelle Situation da?

Hackl : Metallbauer bekommen Rohstoffe nur mehr zu Tagespreisen und haben längere Wartezeiten auf das Material. Das beeinträchtigt den Projektzeitplan auf den Baustellen und führt zu einer überaus angespannten Situation in der Preisgestaltung. Ähnlich geht es der Industrie. Noch im Herbst 2021 konnte mit einer langsamen Entspannung der Preissituation und Mengenknappheit auf den Metallmärkten gerechnet werden. Die starke Nachfrage und steigende Energiepreise zu Beginn 2022 haben dem aber schon entgegengewirkt. Der Krieg in der Ukraine hat die Märkte erneut in ein Ungleichgewicht gebracht. Mehrere Faktoren überlagern sich momentan und führen zu beispiellosen Preissprüngen wie etwa bei Aluminium, Zinn oder Nickel.

Wird wieder Kurzarbeit angedacht?

Hackl : Das aktuelle Kurzarbeitsmodell ist derzeit gültig bis 30. Juni. Haben Betriebe in der Vergangenheit wegen Corona Kurzarbeit angemeldet, kann es passieren, dass Betriebe die Kurzarbeit jetzt auch wegen unterbrochener Lieferketten oder wegen der aktuellen Rohstoff- und Energiepreise in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit steht den Betrieben auch angesichts der derzeit angespannten Lage natürlich zur Verfügung und kann auch in unserem Bezirk passieren.

