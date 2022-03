Teuerung: Viele haben bei Energie keine Alternativen

Werbung

„Unsere Rauchfangkehrer haben wöchentlich vier bis fünf Anfragen, dass Leute alte Öfen reaktivieren, Zusatzöfen aufstellen oder vom Gas auf feste Brennstoffe umstellen wollen“, sagt Julia Wögerer, Rauchfangkehrer-Chefin der Mistelbacher Rauchfangkehrer Libal.

Dieses Interesse schlägt sich auch bei der Nachfrage nach festen Brennstoffen bei der Brennstoffhandelsabteilung der Firma Tretter, Wögerers zweitem Familienunternehmen, nieder: Die Energie ist per se teils um das drei bis fünffache teurer geworden“, sagt Wögerer. Die meisten hätten aber keine Alternativen bei der Umstellung der Heizsysteme - zumindest keine kurzfristigen.

Wenden sich Menschen hinsichtlich der laufenden Teuerungen an die Arbeiterkammer, dann tun sie das, um ihre Strom- und Gasrechnung nachrechnen zu lassen. „Aber in der Regel stimmen die“, weiß Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Rudolf Westermayer. Bei den Beratungen werde auf den Energiebonus der AK hingewiesen: „Der ist aber nur eine kleine Linderung bei den Ausgaben.“ Dass die steigenden Lebenshaltungskosten ein Wahnsinn seien, sei aber regelmäßig Inhalt von Beratungsgesprächen.

Krise könnte ein paar Jahre anhalten

Wegen der anhaltend hohen Spritpreise gab es übrigens noch keine Anfragen bei der AK: „Aber da sind wohl eher die Autofahrerklubs die Ansprechpartner“, weiß Westermayer. In der Arbeiterkammer geht man davon aus, dass, vor allem wegen dem Krieg in der Ukraine, sich die Krise noch einige Jahre dahinziehen werde. Das betreffe Lebensmittel durch den Ausfall von Lieferketten und die Industrie wegen dem Ausfall von Rohstoffen. Und auch manche Firma soll schon wieder an Kurzarbeit denken, sagt Westermayer.

„Natürlich spürt die Wirtschaft im Bezirk auch die Folgen des Krieges. Baustoffe werden wesentlich teurer und das setzt die Baubranche und das Baunebengewerbe stark unter Druck. Es kommt auch vermehrt zu Lieferengpässen und damit zu Verzögerungen auf den Baustellen“, sagt Wirtschaftskammer-Obmann Landtagsabgeordneter Kurt Hackl: „Der außerordentlich hohe Dieselpreis verschärft die Situation nicht nur im Bau- und Gütertransportbereich, sondern auch in anderen Branchen.“

Kosten für Unternehmen explodieren

Bei den Busunternehmen explodieren die Kosten so stark, dass die Personenbeförderung bei laufenden Verträgen ein Verlustgeschäft ist. „Viele Klein- und Mittelständische Unternehmen quer durch alle Sparten leiden an den Lieferengpässen. Auch die Industrie ist unter Druck“, sagt Hackl: Besonders die Automobil- und Metallindustrie durch eingeschränkte Lieferketten und andere Branchen, die einen Absatzmarkt im Osten haben.

Was kann man sonst gegen hohe Energiekosten machen? Martin Filipp vom Bogenneusiedler Bio-Obstbau Filipp versucht, von importierter Energie unabhängig zu werden und stattete die Dächer seiner Hallen mit Photovoltaik aus: „Mit diesem Sonnenstrom können wir den Jahresverbrauch von fast 50 Haushalten erzeugen oder Strom für 900.000 elektrische Autokilometer herstellen“, sagt er. Und das mit nachhaltiger Energieversorgung: „Wenn jeder von uns seine Möglichkeiten ausschöpft, können wir viel bewegen, um unseren Planeten sauber zu halten und zukünftig unabhängiger von skrupellosen Kriegsverbrechern zu werden“, sagt Marin Filipp.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.