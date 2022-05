Teuerungen reißen Loch ins Budget

Werbung

„Die Preise sind eine Katastrophe“, sagt Michaela Stampfer: Es ist ein heißer frühsommerlicher Tag und auf der Tankstelle in Gaweinstal herrscht ein reges Kommen und Gehen. Manche Kunden kommen nur zum Tanken, wieder andere genießen im kleinen Bistro kühle Getränke.

Man brauche am Land das Auto, „sonst komm’st ja nirgends hin“ verdeutlicht die Gaweinstalerin. Die Preise in allen Lebenslagen steigen aktuell massiv an. Schuld daran sind laut Experten die Corona-Krise und der Krieg zwischen Russland und Ukraine. Die Konsumenten müssen daher tiefer in die Tasche greifen, um sich die notwendigen Dinge des Lebens noch leisten zu können.

„Ich spare nur noch beim Essen, aber das ist ja auch schon so teuer“, meint Stampfer und krault ihren Hund Ballu hinter den Ohren. „Aber auch da ist es schon schwierig. Wenn ich einkaufen gehen will, sind bei den billigen Produkten die Regale meistens leer“, unterstreicht Gerhard Schulz die Aussagen von Michaela Stampfer.

Keine Wahl bei Preisen von Strom und Gas

„Beim Strom lässt man sich dann überraschen, was auf einen zukommt. Da kommt dann die Jahresabrechnung und es trifft einen fast der Umschlag. Man weiß ja nicht, was einen erwartet“, erzählt Schulz weiter. „Ich habe eben nur Strom und Gas und kann eigentlich nichts dagegen tun. Auch die billigeren Geschäfte wie der Penny sind schon viel teurer geworden“, erzählt Stampfer.

Die Betreiberin der Tankstelle spürt die Teuerungen vor allem bei der Anzahl der Kunden: „Man spürt, dass weniger Leute tanken.“ Viele kämen dann, wenn der Spritpreis wieder günstiger ist: „Die Leute regen sich aber nicht mehr auf über die Preise. Am Anfang vielleicht, aber jetzt nicht mehr“, sagt die Mitarbeiterin der Tankstelle: „Sie müssen ja tanken, um in die Arbeit fahren zu können!“ Wo es keine Änderung im Tankverhalten gibt, sind die Kunden mit Tankkarten, bei denen die Firma die Rechnung übernimmt.

Was die Spritpreise betrifft habe die Betreiberin der Tankstelle keinen Einfluss: „Früher mussten wir schauen, wie überall der Preis ist. Das geht jetzt alles automatisch“, erzählt die Betreiberin weiter. Die Tankstelle gehört einem namhaften Konzern und gibt die Preise vor.

Das betrifft auch die Zeitpunkte, an denen die Preise rauf oder wieder runter gesetzt werden. „Meistens kommen die Kunden am Vormittag und dann auch am Abend, wenn der Preis wieder runter geht“. Tanken müssten eben alle irgendwann. Wer die Wahl hat, komme eben dann, wenn die Preise wieder runter gehen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.