Tourismus ist wieder im Aufschwung

Zwei Jahre Pandemie haben sich in vielen Bereichen niedergeschlagen. Entgegen vieler Vermutungen hatte sich vor allem der Tourismus im Jahr 2021 wieder erholt. Vielerorts wurde ein deutliches Plus bei den Nächtigungszahlen verzeichnet. Im Bezirk Mistelbach sticht hier die Gemeinde Poysdorf heraus, mit einem Plus von etwas mehr als 9.800 Nächtigungen im Vergleich zu 2020.

„Was wir stark gespürt haben, waren die Gruppenreisen, die zurückgegangen sind. Dafür hatten wir vermehrt Individualgäste“, sagt Susanne Reidlinger, Geschäftsführerin des „Vino Versum“ Poysdorf.

Die Weinstadt hatte von der Corona-Pandemie profitiert. Erstmalig konnte man in Poysdorf vermehrt Gäste aus dem Westen Österreichs begrüßen. „Es waren sehr viele Tiroler und Vorarlberger hier, die das Weinviertel eigentlich nicht ganz oben auf ihrer Reiseliste haben. Den Meisten hat es sehr gut gefallen.“ Reisen ins Ausland waren vor allem in der ersten Zeit der Pandemie sehr schwer.

Für Reidlinger einer der Gründe, warum die Nächtigungen im vergangenen Jahr wieder mehr wurden. „Die Leute sind noch sehr vorsichtig und die Saison beginnt schleppend, aber wir sind zuversichtlich, dass wir im April wie geplant den Saisonstart feiern können“, freut sich die Weinviertlerin.

Krieg und Pandemie als Hemmschwelle

Eigentlich habe man in Poysdorf damit gerechnet, dass heuer die Reisen ins Ausland wieder boomen werden. Nun kam eine weitere Krise in Europa hinzu, die der Reiselust einen Dämpfer verpassen könnte.

„Man merkt, dass die Leute eigentlich wieder nach draußen wollen, aber jetzt sind die meisten doch wieder vorsichtiger geworden.“.

Für Besucher im Weinviertel habe man sich schon im Winter neue Angebote überlegt: „Manche Gäste erwarten sich nicht viel, wenn sie hierher kommen und dann sind sie überrascht, wie viele Möglichkeiten es gibt. Wir bekommen oft zu hören, dass ein bis zwei Tage zu wenig sind, um alles zu erleben.“

Besonders das Saurüssel- Picknick, Radreisen und Traktor-Führungen seien im Vorjahr gut angekommen. „Wir merken, dass wir für bewegungsfreudige Menschen ein immer attraktiveres Ziel werden“, erklärt Reidlinger.

Am 3. April um 15 Uhr startet im „Vino Versum“ die neue Saison unter den Weinreben des idyllischen Freigeländes.

