„Fürs Radfahren ist der Bezirk perfekt, aber die anderen Sportarten werden sehr vernachlässigt“, beschreibt Markus Reidlinger vom LAC Harlekin in Mistelbach die Lage der Sportlerinnen und Sportler. Es mangelt vor allem an Trainingsmöglichkeiten für Schwimmgruppen, wie Trainerin Angelika Artner weiß: „Wir haben eigentlich nur ein kleines Hallenbad in Ladendorf, das war während der Pandemie aber auch nicht zugänglich“.

Besonders für Kindergruppen sei es schwer, ein Schwimmbecken zu einer angemessenen Zeit zu bekommen, obwohl bei den Eltern im Bezirk großes Interesse besteht. Das Wasser ist laut der Trainerin oft zu kalt für die Kinder und im Mistelbacher Bad sind zum Beispiel nur vormittags und spät abends Bahnen verfügbar. Im Sommer konnte Artner auf ein Freibad ausweichen, für den Herbst eine Schwimmbahn zu bekommen „ist wie ein Sechser im Lotto“, meint sie.

Schwimmkurse erwünscht, aber Aufwand zu groß

Auch Reidlinger sieht das Problem besonders beim Schwimmsport: „Es wünscht sich jeder Schwimmkurse, aber es macht sich keiner Gedanken, wie das funktionieren soll.“ Früher ist man jede Woche per Bus nach Breclav gefahren, um ein Schwimmtraining abzuhalten. Doch der Aufwand dafür wurde irgendwann zu groß und während der Pandemie war das Trainieren im Ausland sowieso nicht möglich. „Das ist ein plakatives Beispiel, um zu zeigen, wir arg die Zustände sind“, meint Reidlinger.

Das Argument sei oft die mangelnde Wirtschaftlichkeit. Das ist laut Markus Reidlinger jedoch zu kurz gedacht, da Faktoren wie die langfristige Gesundheit der Menschen nicht berücksichtigt werden: „Bewegung ist so wichtig – da muss man den Fokus drauf legen.“ Als Gegenbeispiel zu Österreich führt Markus Reidlinger Island an, wo 90 Prozent aller Kinder bei einem Sportverein sind. „Da fragt man sich, warum das dort funktioniert und bei uns nicht.“

Die Wichtigkeit von Sportvereinen sieht auch Mistelbachs Sportstadtrat Florian Ladengruber, vor allem bei Kindern wirke sich das gemeinsame Sporteln positiv auf das Wohlbefinden, die Vitalität und das Selbstvertrauen aus. Zum Thema Schwimmsport meint er: „Das Weinland-Bad gehört zu den schönsten Bädern im Bezirk und dort finden auch Schwimmkurse statt“.