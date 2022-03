Trockenheit: Brunnen allein hilft oft nicht

Werbung

„Im Februar war der Niederschlag viel zu wenig“, sagt Hobbymeteorologe Rudi Wittmann aus Poysbrunn. Seit Jahrzehnten beobachtet er in seinem Heimatort das Wetter: Im Februar hatten wir mit 18 mm nur rund 50 Prozent des üblichen Niederschlages und wir hatten überhaupt keinen Schnee.“ Und auch im Monat davor waren die Niederschlagsmengen unterdurchschnittlich. Das neue Jahr setzte damit den Trend fort.

Trockenheit ist im Weinviertel ein Meta-Thema. Schon vor Jahren wurde mit dem Biotopverbundsystem im Land um Laa ein Projekt gestartet, mit dem Niederschläge in der Landschaft gehalten werden sollten, ohne dass sie über Dränagen abgeleitet werden. In der Stadt Laa, früher von feuchten Sümpfen umgeben, ist man dabei, nach dem „grünen Band“, einem Grüngürtel um die Stadt auch ein „blaues Band“ - Wasserflächen in der Landschaft, zu ziehen.

Der Süden des Bezirks hat das Problem, dass der Grundwasserspiegel seit Jahren sinkt, Brunnen für die Bewässerung von Feldern müssen immer tiefer gebohrt werden, wobei hier auch nur der Grundwasserspiegel 1 genutzt werden darf.

Bewässerung bei Apfelbäumen notwendig

„Im Obstbau macht die Trockenheit bisher noch nichts. In den tieferen Bodenschichten ist noch Feuchtigkeit vorhanden und die derzeitige Entwicklung benötigt noch nicht so viel Wasser“, sagt Bio-Obstbauer Martin Filipp aus Bogenneusiedl.

Allerdings werden die Vorräte an Winterfeuchtigkeit heuer durch diese Witterung schon sehr früh dezimiert. „Apfelanbau im Weinviertel ist mit den schwachwachsenden Bäumen, die wir verwenden, eigentlich ohne Bewässerung fast nicht zu schaffen, da hier das kleinere Wurzelsystem bei längeren Trockenperioden wie sie jedes Jahr wieder auftreten, schnell an seine Grenzen kommt“, sagt Filipp.

Viele größere Baumsysteme wie Marille, Birne, Zwetschke kommen meistens ohne Bewässerung aus. Aber der meiste Wasserbedarf entsteht hier erst später, wenn viel Blatt und Fruchtmasse versorgt werden muss. „Spannend wird’s im Ackerbau, wo jetzt viele Frühjahrs-Saaten gesät werden. Diese sind grade in der Keimungsphase sehr empfindlich und benötigen eine gute Wasserversorgung“, sagt der Landwirt: „Da sind wir optimistisch, dass ab Ende der Woche ein paar Niederschläge wieder Feuchtigkeit bringen.“

An der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach nahm man im Frühjahr 2021 die neue Bewässerungsanlage für Weinkulturen in Betrieb. Manche kritisieren, dass durch die Bewässerung von Rebflächen die Kulturen „verwöhnt werden“, tatsächlich ist die Bewässerung aber eine Maßnahme zur Qualitäts- und Ertragsabsicherung, weiß Weinbaulehrer Karl Holzmann, der das Projekt leitet. Denn einer der häufigsten Weinfehler bei Weinviertler Weinen ist, dass sie bitter aufgrund des Wasserstresses schmecken können. Hauptproblem im Weinviertel ist aber die Verfügbarkeit von Wasser dafür, da nicht in jedem kleinen Weingarten ein Brunnen gebohrt werden kann. Das gehe nur bei größeren Flächen.

Donauwasser für die Trockenregionen

Eine Möglichkeit, notwendiges Wasser vor allem in die südlichen Bereiche des Weinviertels zu bringen, wäre das Projekt „Donauwasser“, bei dem bei Tulln der Donau Wasser entnommen und das dann in einem Kanal quer durchs Weinviertel geleitet und für gezielte Bewässerungsprojekte eingesetzt würde.

„Das Donauwasser würde Krisen- und Planungssicherheit bringen“, sagt Bezirksbauernkammer-Obmann Roman Bayer. Derzeit grübeln Experten über dem Problem, genutzt wird dabei auch das durch den Bau des Marchfeldkanals gewonnene Wissen, derzeit wird an einer Machbarkeitsstudie gearbeitet: „Derartige Projekte sind aber, auch wenn es schnell geht, Generationenprojekte, welche die Zukunft der Landwirtschaft im Weinviertel absichern können“, ist Bayer Realist.

