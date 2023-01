Über 2.000 Einsätze für die Feuerwehr

Werbung

2.312 Einsätze haben die 15.648 Mitglieder der Feuerwehren im Bezirk im vergangenen Jahr absolviert und 25.550 Einsatzstunden geleistet. Um die Einsatzfähigkeit zu gewährleisten, absolvierten die Feuerwehren außerdem 1.787 Übungen und insgesamt 33.375 Übungsstunden.

„Eine große Herausforderung im vergangenen Jahr war es, die Mannschaften nach der Pandemie wieder zu motivieren“, erklärt Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster. „Finanziell hängt uns Corona aber nicht mehr hinterher, da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.“

Ein Schwerpunkt dieses Jahres war auch das Thema Blackout. Wie im letzten Jahr wird es auch 2023 Förderaktionen für Notstromaggregate für die Feuerwehren geben. „Außerdem sind wir gerade dabei unsere Alarmpläne zu adaptieren um für den Notfall so gut wie möglich vorbereitet zu sein“, so Schuster.

Neben den Vorbereitungen für ein mögliches Blackout ist auch der Waldbrand-Sonderdienst ein großes Thema. 2022 wurden zwei Waldbrandfahrzeuge für den Bezirk angeschafft: eines für Rabensburg und ein weiteres für Patzmannsdorf. Für den Waldbrand-Sonderdienst gibt es eine eigene Ausbildung, die die Feuerwehrmänner in Rabensburg bereits abgeschlossen haben. In Patzmannsdorf ist die Ausbildung noch am Laufen. Neben den Sonderausbildungen gibt es aber für alle Feuerwehrmänner im Bezirk eine Basisausbildung zum Thema Waldbrand.

Eine Herausforderung für das nächste Jahr sieht Schuster in der Umstellung auf ein neues Alarmierungssystem, das zwar bei Notfällen eine bessere Ortung ermöglicht, die Feuerwehren aber dadurch ihre Technik erneuern müssen: „Damit werden die Feuerwehren im Bezirk anfangs sicher zu kämpfen haben, aber auch diese Hürde werden wir meistern.“

