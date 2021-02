Die Corona-bedingten Beschränkungen der Wirtschaft dämpfen die Dynamik am Arbeitsmarkt. Einmal arbeitslos geworden, dauert es für bestimmte Personengruppen – Junge ohne Berufserfahrung, die Generation 50 plus sowie Jobsuchende mit gesundheitlichen Problemen – zunehmend länger, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. „Deshalb nimmt auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen laufend weiter zu und liegt aktuell bereits mit 685 um 253 oder 58,6 Prozent über dem Vorjahr“, sagt Bauer: „Die größte Herausforderung in den kommenden Monaten wird sein, der Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken

Hoffnungsschimmer: „Zum Glück steigen auch die offenen Stellen im Bezirk, so haben wir aktuell 503 sofort verfügbare offene Stellen vorgemerkt, dies sind um 134 mehr als noch im Vormonat“, weiß die AMS Mistelbch-Chefin: „Leider haben wir oft nicht die passenden Arbeitssuchenden für die Stellen und daher ersuchen wir um Verständnis, dass manche Stellen nicht sofort besetzt werden können. Wir versuchen mit gezielten Qualifizierungen dem entgegen zu wirken.“