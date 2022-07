Übervolle Busse und Verspätungen ärgern Pendler

Werbung

Zu seinem Arbeitsplatz nach Wien gelangte er schwer – oder gar nicht. Vorigen Mittwoch waren die Busse des Schienenersatzverkehres dermaßen überfüllt, dass ein Laaer weder einen Platz um 6.14 Uhr noch um 6.50 Uhr ergattern konnte. Er probierte dann den Bus 813 um 6.27 Uhr nach Hollabrunn: Fehlanzeige. Er ist nicht der Einzige, der zu kämpfen hatte.

„Der Schienenersatzverkehr auf der Laaer Ostbahn bietet eine katastrophale Performance“, resümiert Karl Mechtler, Sprecher der Pendlerinitiative Ladendorf nach den ersten Tagen des Betriebes: „Anscheinend glaubt ÖBB-Personenverkehr, dass die Personenkapazität von einem kompletten Zug in einen Autobus verfrachtet werden kann.“

Seit Anfang Juli ist die Bahnstrecke zwischen Wolkersdorf und Laa für Sanierungsarbeiten gesperrt, die Fahrgäste werden mit dem Bus transportiert. Für Kritik sorgen dabei nicht nur die zahlreichen Halte des Busses (schnelle Verbindungen mit nur Stopps in den Hauptorten sind eine Rarität) sondern auch massive Verspätungen, wodurch die Anschlusszüge in Wolkersdorf verpasst werden. „Die Pendler sind massiv unzufrieden“, weiß Mechtler: „Das ist nicht der richtige Weg, um Pendler von der Straße auf die Schiene zu locken.“

Die Liste ProLAA kritisiert den Zustand und betont: „Wir haben die Problematik schon vor einem Monat aufgezeigt, auch gegenüber der Stadtpolitik“, sagt Gemeinderätin Isabella Zins. „Es wurde diesmal auch kein Fahrplanausschuss vonseiten der Stadtgemeinde einberufen, wo Pendlervertreter die Lage mit den Zuständigen (ÖBB, VOR) hätten besprechen können.“ Das habe es früher vor ähnlich großen Umstellungen gegeben.

Ribisch: seit einem Monat intensive Gespräche

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) erklärt, dass der Ausschuss zu Schulzeiten einberufen wurde: „Wozu hätte ich die Schulen hinzuholen sollen, wenn jetzt Ferien sind?“ Sie betont, dass sie seit einem Monat im ständigen Kontakt mit den ÖBB ist: „Wir haben schnellere und kürzere Busse eingefordert, denn natürlich ist der Schienenersatzverkehr eine große Belastung für die Pendler“, erklärt sie. „Unsere Bemühungen haben Früchte getragen: Die ÖBB ist schon bereit, uns entgegenzukommen.“

Tatsächlich ist seit Montag ein neuer Fahrplan gültig. Die ÖBB betonen in ersten Reaktionen, dass laufend evaluiert wird „wo Verbesserungen – sowohl hinsichtlich der Kapazitäten als auch bezüglich der Fahrzeit – möglich sind“, erklärt Sprecher Christopher Seif. Die Kapazitäten am Morgen und die Ankunftszeiten der Busse wurden angepasst. Nach einem Aufschrei in Laa hat man nochmal nachgeschärft.

Mechtler hat auf Facebook eine Umfrage gestartet, welche Verbindung sinnvoll wäre, dies ließ er den ÖBB zukommen. „Da für den bestehenden Schienenersatzverkehr ein Budget vorgesehen ist, war es gar nicht so leicht, zwei zusätzliche Busse zu bekommen.“ Es gelang aber – mit der Abfahrt 4.38 und 5.08 Uhr von Laa mit vier Halten dazwischen und danach direkt nach Wolkersdorf.

Allerdings: „Man bedenke, dass die Anfahrtszeit für Laaer Pendler nach Wien über zwei Stunden täglich in eine Richtung beträgt, das macht total bei manchen Pendlern bis zu fünf Stunden Fahrzeit“, führt der Pendlerinitiative-Sprecher aus. „Vor allem Frauen im Berufsleben haben es sehr schwer, die Doppelbelastung Beruf und Familie zu vereinbaren.“ Sie müssen zum Teil zwischen 3.30 und 4 Uhr Früh aufstehen, wie Facebook-Posts aufzeigen.

„Daher sollte von allen Seiten alle nur zur Verfügung stehenden Optionen ausgeschöpft werden, um Pendler zu unterstützen“, fürchtet Mechtler ansonsten eine massive Absiedlung in der Laaer Ostregion. Die Ladendorfer profitieren übrigens gar nicht von der Fahrplan-Änderung, „da die zusätzlichen Busse dann direkt von Mistelbach nach Wolkersdorf fahren.“ Und auch nicht für alle Laaer Pendler haben sich die Änderungen positiv ausgewirkt, vernahm die NÖN-Redaktion noch am Montagabend. Die Bauarbeiten finden bis zum 4. September an mehreren Streckenabschnitten statt.

