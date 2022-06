Übervolle Züge ärgern Pendler

Werbung

Entlang der Hauptpendlerachse sind die Züge gesteckt voll: Fahrgäste, die gültige Tickets vorweisen können, müssen den Zug wegen Überfüllung verlassen. Mit der Einführung des Klimatickets ist es also nicht getan: Jetzt muss es neben billiger auch noch besser und bequemer werden.

Aufgrund der hohen Zugauslastung kommt es zu großen Verspätungen und Gedränge in den Zügen. Die Einführung des Klimatickets ist nicht das Einzige, das Pendler dazu bewegt, in den Zug zu steigen. „Zusätzlich sprechen auch die hohen Spritpreise für eine Fahrt mit dem Zug“, so Christopher Seif, Pressesprecher der ÖBB für Niederösterreich: Die Zugauslastung war jedoch bereits 2019 enorm – jetzt, wo die Maskenpflicht auch noch gefallen ist, sind auch die letzten Gäste, die während der Maskenpflicht auf das Auto umgestiegen sind, wieder täglich in den Zügen zu sehen.

Zusätzlich sprechen auch die hohen Spritpreise für eine Fahrt mit dem Zug.“

Christopher Seif, Pressesprecher ÖBB

„Das Klimaticket war nur das Tüpfelchen auf dem i“, betont Werner Gumprecht, Geschäftsführer des Verkehrsunternehmens Dr. Richard.

„Wir haben als Land Niederösterreich harte, aber erfolgreiche Verhandlungen mit dem Bund geführt und schlussendlich eine tolle Lösung für die Menschen in der Ost-Region umsetzen können. Die Tickets werden auch entsprechend nachgefragt – das ist gut so, aber jetzt braucht es neben billigeren Tickets auch ein besseres Angebot für die Pendlerinnen und Pendler“, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Neben der Einführung des preiswerten Klimatickets soll jetzt also an dem Ausbau des Verkehrsnetzes gearbeitet werden. Mittelfristig solle man beispielsweise daran denken, die Intervalle zu den Stoßzeiten an der Hauptpendlerachse zwischen Laa/Thaya und Wien zu verkürzen, um eine geringere Zugauslastung zu erreichen, erklärt Gumprecht.

Abgesehen von einer höheren Zugdichte sollten außerdem die Regionalbahnen modernisiert werden sowie ein viergleisiger Ausbau der Südbahn bis Mödling gemacht werden.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.