Ukraine-Krieg: Ungeheure Bereitschaft zu helfen

Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt durch den Bezirk, in fast allen Gemeinden wird für die im Krieg leidende Bevölkerung in der Ukraine oder für Flüchtlingslager an den Grenzen gesammelt.

In Wolkersdorf gab es gleich drei Sammelaktionen: Im Gym wurde ebenso gesammelt, wie beim SC Wolkersdorf und in der Bauergreißlerei Obersdorf: Beim SCW organisierten Nadiya und Peter Beninger die Aktion. Der Hintergrund ist ein sehr persönlicher. Die Frau des designierten Obmanns ist gebürtige Ukrainerin. Drei ihrer Geschwister leben noch in der Ukraine, drei weitere in Russland. So konnte die 47-Jährige ihre Gefühle nicht verstecken, als sie am Freitagnachmittag im Eingangsbereich der Sportanlage neben einem Berg von Sachspenden stand. Kleidung, Decken, Windeln, Medikamente oder Verbandsmaterial türmten sich.

„Ich bin so dankbar“, wandte sich Beninger an alle Unterstützer, die am ersten Tag der spontanen Hilfsaktion gekommen waren, um für die Menschen in der Ukraine zu spenden. Durchgefroren war sie nach mehreren Stunden in der Kälte, ergriffen beim Gedanken an die Ereignisse in ihrem Heimatland. Denn die Schauplätze des Krieges kennt sie bestens. In Lemberg wuchs die Wolkersdorferin auf, in Cherson und Saporischschja, jener Stadt, aus der am Freitag von einem Brand am Gelände eines Atomkraftwerks berichtet wurde, absolvierte sie ihr Berufspraktikum. „Es ist schrecklich“, wiederholt Beninger immer wieder. Sie könne das alles nicht fassen, erst seit Kurzem überhaupt darüber sprechen.

Viktoria Rögner, sie stammt aus Charkiw, organisierte mit ihren Freunden von der Bauerngreißlerei Obersdorf eine Sammelaktion: Gesammelt wurden Batterien, Kerzen, Geld für Medikamente und vor allem Babyprodukte und Milchpulver. „Das Problem ist, dass die Menschen schon seit Tagen in oft feuchten Kellern sitzen und keine Hilfe bekommen. Milchpulver geht, Medikamente gibt es nicht“, weiß die Mutter eines kleinen Kindes. Von der Spendenbereitschaft war sie überwältigt. Die Spenden in Obersdorf werden mit Kleintransportern direkt in die Ukraine und von dort direkt zu denen gebracht, die sie brauchen, die Spenden des SC Wolkersdorf werden über die ukrainische Kirche zu den Betroffenen gebracht.

Ungeheure Spendenbereitschaft in Mistelbach : Die Stadtgemeinde stellte eine Halle am Bauhof als Sammelzentrum zur Verfügung, am Freitagabend wurden die ersten vier Kleintransporter nach Sighetu Marmației an der ukrainisch-rumänischen Grenze gebracht, Samstagmorgen war die Halle leer und binnen kurzer Zeit füllte sich das Lager wieder, ein stetiger Strom an Autos mit vollem Kofferraum fuhr vor und wurde entladen - die freiwilligen Helfer sorgten dafür, dass die Güter entsprechend sortiert wurden.

Hilfsbereitschaft begeistert Organisatoren

„Was mich begeistert: Man schreibt auf Facebook, dass man ein paar Leute braucht und kurz darauf ist die Halle voller Helfer“, strahlt Stadträtin Martina Pürkl, die die Sammlung in Mistelbach organisierte. „Ich habe nicht mit der Intensität dieser Hilfsbereitschaft gerechnet“, gesteht auch Bürgermeister Erich Stubenvoll, der selbst beim Sortieren der Spenden mit Hand anlegte.

Was passiert eigentlich mit Sachen, die nicht für den Transport nach Rumänien geeignet sind? Glasverpackte Lebensmittel werden nach Absprache mit den Spendern der Team Österreich Tafel Mistelbach weitergereicht, bei Kleidungsstücken, gesammelt werden nur Schuhe und warme Jacken, schaut das Zentrum für Familien und Begegnung ZwFaBe für ihren Second Hand Shop drüber. „Wir haben sogar Shorts für die Menschen in der winterlichen Ukraine bekommen“, schmunzelt Pürkl.

Die Pfarre Drasenhofen möchte längerfristig vor Ort Kriegsflüchtlingen in der Region helfen. Jakub Sojka in Mikulov hat bereits 20 Ukrainer aufgenommen und wird in einem grenzüberschreitenden Projekt von Pfarrer Richard Hansl und seinem Team unterstützt. Am Aschermittwoch wurde beim Gottesdienst dafür gesammelt.

Richard Hansl freute sich, dass nun am Wochenende Elfriede Fuhrmann gemeinsam mit dem Lions Club Juno Weinviertel bei den Weinbautagen einen Stand eingerichtet hatte: Mit Getränken und köstlichen Wildleberkäse-Semmeln wurden die Besucher verwöhnt und eingeladen für das Projekt in Mikulov zu spenden. „Kontinuität ist hier sehr wichtig. Es soll kein einmaliges Strohfeuer der Hilfe sein, sondern wir wollen längerfristig unterstützen und die Familien begleiten“, betont Pfarrer Hansl.

