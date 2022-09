Van der Bellen klarer Favorit

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ein großartiger Mensch für ein kleinkariertes Land. Van der Bellen und wieder Van der Bellen, ein echter Präsident!“, sagt beispielsweise Manfred Buchinger, Haubenkoch in Riedenthal und mit seinen 70 Jahren eine echte Legende in der Küchenszene. Auch Leo Holy, NEOS-Stadtrat in Mistelbach ist der selben Meinung: in den vergangenen Jahren habe Van der Bellen einen guten Job gemacht, auch bei dieser Wahl werde er ihm seine Stimme geben. Schade sei allerdings, dass keine Frau zur Wahl stehe, bemängelt Holy.

Ist bei einigen Bürgern die Enttäuschung darüber, dass weder SPÖ noch ÖVP einen Kandidaten stellt, doch relativ groß, bringt genau diese Tatsache Van der Bellen möglicherweise Stimmen ein. Rudolf Westermayer, Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Mistelbach und ehemaliger SPÖ-Gemeinderat in der Gemeinde Kreuttal: „Von den vorhandenen Kandidaten kann man ja nur Van der Bellen wählen.“

Ähnlich geht es Hannes Schwarzenberger, Wirt im Bühnenwirtshaus in Wolkersdorf: „Die Kandidaten von ÖVP und SPÖ fehlen - das Niveau der Kandidatenpräsentation am Montag im ORF war erschreckend - daher noch mal Van der Bellen!“

Als „Demokratiegefährder“ hingegen sieht Christoph Kepplinger, Gemeinderat im Waldviertel, fast alle Kandidaten - ausgenommen seinen Favoriten Dominik Wlazny, besser bekannt als Marco Pogo. „Der einzige Herausforderer mit menschlichen Positionen und einer rationalen Weltanschauung.“ Die Meinungen sind demnach ebenso unterschiedlich wie das Feld der Kandidaten.

