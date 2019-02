Verkäuferin half Polizei bei Festnahme von Ladendieben .

Trio verübte am Dienstag gegen 11.15 Uhr in einem Geschäft in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) Ladendiebstahl und flüchteten mit einem Teil des Diebesguts. Die Verkäuferin bemerkte die Tat, machte ein Foto des Fluchtfahrzeuges und verständigte die Polizei!