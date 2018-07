"Lkw sind in 16 Prozent der Unfälle auf Autobahnen und Schnellstraßen involviert und in fast die Hälfte aller tödlichen Unfälle (unabhängig von der Verschuldensfrage). Alleine 2016 waren acht Prozent der Lkw-Unfälle auf Übermüdung und drei Prozent auf technische Mängel zurückzuführen", berichtete die Asfinag in einer Aussendung.

Regelmäßige Überprüfung von Lkw und Lenkerinnen und Lenker, sind für die Verkehrssicherheit enorm wichtig. Nur so wird das Risiko, das von falsch beladenen oder defekten Lkw und von übermüdeten Fahrerinnen und Fahrern ausgeht, verringert.

Um den Spezialkräften der Polizei und auch der Zollbehörde Kontrollen direkt am Autobahnen- und Schnellstraßennetz zu ermöglichen, errichtet die ASFINAG Verkehrskontrollplätze. Derzeit gibt es bereits 13 dieser multifunktionalen Prüf-Areale. Mit dem Verkehrskontrollplatz bei Schrick auf der A 5 Nord/Weinviertel Autobahn geht ein weiterer moderner Verkehrskontrollplatz in Betrieb.