Verzweifelte Suche nach Bulldogge Nanu geht weiter

Die Verzweiflung ist mehr als groß: „Unsere geliebte Nanu ist mittlerweile sechs Jahre alt - und sie ist leider seit mehr als zehn Monaten abgängig“, beschreibt Hundebesitzerin Susanne Gasser. Die Bulldogge ist ursprünglich aus Neudorf bei Staatz und entflüchtet. Der Hund ist gechippt, registriert und als vermisst gemeldet.

Gasser hat alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um ihre Hündin zu finden - bisher erfolglos. Spuren verliefen sich. „Wir wissen nicht, ob sie verunfallt ist, irrtümlich vom Jäger erschossen wurde, gefunden und nicht gemeldet wurde, einfach mitgenommen wurde, weiterverkauft wurde et cetera“, schildert sie. „Die Ungewissheit über ihren Verbleib zieht bereits gesundheitliche Spuren unsererseits nach sich.“ Geboten wird mittlerweile ein Finderlohn von 4.000 Euro.

Vor drei Wochen wurde eine schwarze Bulldogge in Palterndorf (Bezirk Gänserndorf) gesichtet: „Das könnte unsere Nanu gewesen sein, aber so schnell, wie sie gesehen wurde, war sie wieder verschwunden. Nanu ist fremden Personen gegenüber sehr ängstlich“, betont Gasser. Jegliche Information über den Verbleib der Hündin an Jeanine Strassner (Hundesicherung Österreich) unter 0676-3342505 oder per Mail an gassersusanne@yahoo.de