Vier Mittelschulen für Lese-Kultur ausgezeichnet

„Dieses Gütesiegel zeigt, dass eine der wichtigsten Grundkompetenzen, das Lesen, in besonderem Maße an den Mittelschulen in den vier Städten im Bezirk verankert ist“, betont Direktorin Renate Schodl stellvertretend für ihre Kollegen. Ein besonderes Ziel ist nicht nur die stetige Qualitätssteigerung des Leseunterrichts, sondern die Integration des Lesens in allen Fächern.

Mittelschule Laa II: Bildungsdirektor Karl Fritthum, Monika Eigner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Foto: www.pistipixel.at, Jürgen Pistracher

Mittelschule Mistelbach: Bildungsdirektor Karl Fritthum, Dir. Philipp Johannes Griesmayr und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Foto: www.pistipixel.at, Jürgen Pistracher

Mittelschule Wolkersdorf Kirchenplatz: Bildungsdirektor Karl Fritthum, Rita Unger und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Foto: www.pistipixel.at, Jürgen Pistracher

Autorenlesungen, ein reiches Angebot an neuer Jugendliteratur in der Schulbibliothek sowie die Ausstattung der Bibliothek mit modernen Medien sind nur einige Punkte, die zur Verleihung dieses Gütesiegels beigetragen haben.