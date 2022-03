Viertelfestival: So bunt ist Vielfalt

Werbung

Der Bezirk Mistelbach bleibt weiterhin der Kulturbezirk des Weinviertels: Wenn ab 13. Mai das Viertelfestival Weinviertel über die Bühne geht, werden von den 61 Projekten 24 hier stattfinden - so viele, wie in keinem anderen Bezirk. In Gänserndorf und Hollabrunn gibt es je 16 Projekte, in Korneuburg gar nur sieben.

Festivalmotto ist heuer „Weitwinkel“, es soll das Sichtfeld erweitern, Unschärfen und Randlagen, Verborgenes und vermeintlich Unwichtiges aufspüren.

Das Viertelfestival Weinviertel, die Premiere wurde 2003 abgehalten, war ein starker Schub hinsichtlich des Weinviertel-Bewusstseins. Die Festival-Obfrau von damals, Heidi Strobl, war einst und ist heuer wieder dabei: „Das Viertelfestival ist immens wichtig“, findet sie.

Heuer widmet sich die Food-Kolumnistin dem Thema kulinarischer Inspiration beim Essen: „Weitwinkel beginnt am Teller“ wird einen kulinarischen Inspirationsraum im Poysdorfer Eisenhuthaus schaffen.

Weitere Beispiele für die Vielfalt: Musikalisch bereist der Staatzer Komponist Daniel Muck das Weinviertel und begibt sich auf eine „sine musica? Quartette-Tour durchs Weinviertel“, die Kleinbaumgartner Literatin Marlen Schachinger präsentiert ihr neues Buch und der Waldviertler Fotokünstler Christian Pfabigan zeigt das Weinviertel mit dem Blick von Außen mit Drohnenbilder in der Mistelbacher M-Zone.

