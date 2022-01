Viertes Corona-Semester: „Lehrer müssen motivieren“

Seit vier Semestern dominiert die Corona-Pandemie das Schulgeschehen, und das Virus ist und bleibt eine Herausforderung für alle Beteiligte. Durch einen Schulterschluss aller - von den Lehrern über die Schüler bis hin zu den Eltern - konnte die Situation bisher jedoch gut gemeistert werden.

„Meine Direktoren und Pädagogen in der Region leisten in der Corona-Pandemie eine großartige Arbeit. Besonders bewundere ich auch ihre große Flexibilität und die positive Motivation, mit der sie arbeiten, um für die Schüler einen Lernerfolg und die Freude am gemeinsamen Lernen zu ermöglichen“, ist die Bildungsmanagerin des Weinviertels, Brigitte Ribisch, stolz auf ihr Team.

Wichtig sei ein guter Draht zu den Erziehungsberechtigten, „aber auch die Schüler sind so tüchtig und schaffen es jeden Tag sehr gut mit der Situation umzugehen“, schildert sie.

Schulveranstaltungen und Freizeitaktivitäten fehlen

Auch Isabella Zins, Sprecherin der AHS-Direktoren und Direktorin des BORG Mistelbach, macht den Wert einer guten Kommunikation und Organisation bewusst: „Je besser die Organisation samt Kommunikation läuft, desto zufriedener sind alle. Je mehr Gemeinschaftssinn und psychologische Unterstützung, desto größer sind das mentale Wohlbefinden und der Lernerfolg. Je höher die Impfquote, desto lückenloser ist Präsenzunterricht möglich“, betont sie, und spricht ihrem Lehrerteam sowie dem Sekretariat ein großes Dankeschön aus.

Die große Hoffnung aller sei, dass bald wieder mehr Normalität in den Schulalltag einkehrt: „Was uns allen fehlt, sind die momentan nicht erlaubten Schulveranstaltungen, von Exkursionen über den Ball bis zu Sprach- und Sportwochen. Und wir hoffen, dass sich wieder viele neue Schüler bei uns anmelden“, so Zins.

Motivation der Schüler lässt nach

Dass die Schüler Freizeitaktivitäten vermissen, weiß auch Katharina Feichtinger-Ziniel, Schulleiterin der Fachschule Poysdorf. Hier sei eine gute Schulgemeinschaft besonders wichtig. Nicht zuletzt lasse nach der langen Zeit, die von Corona geprägt war, die Motivation der Schüler nach. „Hier sind dann die Lehrer gefragt, positiv zu motivieren“, ist Feichtinger-Ziniel froh.

In der Fachschule seien alle Angestellten und Lehrer bereits dreifach geimpft, und auch bei den Schülern gebe es eine hohe Durchimpfungsrate. „Eine Klasse ist sogar vollständig geimpft“, so die Direktorin. Dabei habe eine gute Vorbereitung geholfen: Ein Pharmazeut wurde zu einem Vortrag eingeladen und konnte den Schülern viele offene Fragen beantworten.

Was im Schulalltag für Probleme sorgt, sind die Testvorgaben: Neben den PCR-Tests werden daher an der Mittelschule Poysdorf auch Antigentests durchgeführt. „Auch die Eltern sind hier wichtige Partner und testen bereits in den Familien, um Schüler auch gleich zu Hause zu lassen, wenn es ein positives Ergebnis gibt“, weiß Direktorin Renate Schodl. Und auch bei den Jüngsten sind Tests wichtig, erklärt Direktorin Brigitte Hipfinger von der Volksschule Laa. Die Kinder hätten sich aber an die Tests gewöhnt: „Ist gar kein Problem, geht flott – wie Zähne putzen mittlerweile!“

„Mehr mit Kindern im Freien unternehmen“

Und wie geht es den Eltern mit der Situation? „Meine Kinder kommen sehr gut zurecht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie darunter leiden“, so die Elternvereinsobfrau der Volksschule Poysdorf, Susanne Riegelhofer.

Corona-Fälle würden von den Lehrern gut gemanagt. Schade sei, dass Turnen und Singen nur eingeschränkt möglich sei. „Das muss man aber akzeptieren und dann am Nachmittag mehr mit den Kindern im Freien unternehmen.“

