Volkshilfe unterstützt zum Schulstart

Bis 15. September können ausschließlich Schüler aus Mindestsicherungs- bzw. Sozialhilfe-Haushalten durch die Aktion „Schulstartklar“ einen Gutschein in Höhe von 150 Euro für Schulartikel, welcher bei Pagro oder Libro eingelöst werden kann, bei der Volkshilfe in der Josef-Dunkl Straße abholen.

Die Schüler werden bis Mitte August durch einen Brief des Sozialministeriums über das Projekt informiert. Die Volkshilfe NÖ legt nicht fest, wer anspruchsberechtigt ist, da der Gutschein durch das Sozialministerium und des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) finanziert wird.

Die Berechtigten müssen bei der Abholung den Brief und einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen, sonst darf der Gutschein nicht ausgegeben werden. Bei Fragen gibt's Infos unter 0800 4000 33von Montag bis Donnerstag 9 bis 16.30 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr oder an die E-Mail Adresse schulstart@volkshilfe.at.