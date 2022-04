Vorfreude auf Feuerwehrfeste ist schon groß

Werbung

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause können heuer wieder viele Feuerwehrfeste abgehalten werden. Trotz Lockerungen der Maßnahmen stehen die Feuerwehren vor großen Herausforderungen.

Das wohl bekannteste Feuerwehr-Fest im Bezirk und größtes Fest im Weinviertel ist das Pfingstfest der FF Ladendorf: „Die Vorfreude ist vor allem in der Bevölkerung sehr groß. Viele sagen „Gott sei Dank geht es wieder los“ und wir bekommen nur positives Feedback“, erzählt Alexander Schmidt, Kommandant der FF Ladendorf. Die Erwartungen an das Fest seien seiner Meinung nach besonders seitens der Besucher sehr groß: „Ich denke, dass wir wieder einen Besucherrekord aufstellen werden.“

Einiges wird auf auf Vorrat gekauft

Das dreitägige Fest stellt die Organisatoren aber schon jetzt vor große Herausforderungen, wie Schmidt erklärt: „Ich habe schon mit unserem Großhändler telefoniert. Er hat uns empfohlen, einige Dinge auf Vorrat zu kaufen, wie Öl und Pommes. Also alles, was knapp werden könnte, wo der Preis in zwei Monaten noch nicht fix ist. Wenn wir in ein paar Wochen nix mehr bekommen, wäre das blöd. Das werden wir also vorbestellen.“

Bei den bisherigen Festen wurden bis zu 800 Kilogramm Pommes verarbeitet und an Besucher ausgegeben. Neben steigenden Rohstoffpreisen und der Knappheit bei einigen Gütern sorgt sich Schmidt um die Helfer für das Fest: „Es wird sicher schwer, die Leute wieder zu motivieren. Vor allem die, die beim letzten Mal gemeint haben, sie helfen nur noch ein Mal. Das werden wir aber sicher hinbekommen.“

Zeitgleich mit dem Pfingstfest in Ladendorf finden in Niederkreuzstetten die Bezirksbewerbe der Feuerwehrjugend statt. Alexander Schmidt geht davon aus, dass die Teilnehmer und Bewerter im Anschluss beim Fest in Ladendorf vorbeischauen.

Harald Berger, Kommandant der zuständigen Feuerwehr in Niederkreuzstetten, freut sich schon auf die Bewerbe, sieht aber ebenfalls einige Herausforderungen in der Planung: „Es ist eine schwierige Geschichte, weil man noch nicht weiß, wie die Rahmenbedingungen aussehen werden. Wir sind guter Dinge, aber wir wissen zum Beispiel noch nicht, ob und wie eine Siegerehrung stattfinden kann“, erklärt Berger.

Besonders Corona-Regelungen seien für die kommenden Wochen noch nicht absehbar. „Wir haben hier viel Unterstützung vom Bezirkskommando und vom Landesverband. Da werden die neuen Maßnahmen recht schnell auf die Feuerwehren umgeschrieben und an die werden wir uns dann halten“, so Berger.

Auch bei Schlechtwetter soll der Bewerb wie geplant stattfinden: „Wir hoffen aber, dass wir da kein Corona mehr haben und bei schönem Wetter einen schönen Bewerb abhalten können.“

