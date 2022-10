Wahlergebnis „soll Linie zeigen“

Doch deutliches Votum für Amtsinhaber Alexander Van der Bellen im Bezirk Mistelbach: 54,6 Prozent der Stimmen und absolute Mehrheit in 28 von 35 Gemeinden im Bezirk. Das beste Ergebnis fuhr er in der grünen Hochburg Wolkersdorf (65,1 Prozent) ein, das schlechteste in der roten Hochburg Rabensburg (37,7 Prozent).

„Ich bin froh, dass ein Wahlgang gereicht hat“, sagt Grünen-Bezirkssprecher Christian Schrefel: „Ich denke, dass bei der Wahl seine ruhige Amtsführung der letzten Jahre belohnt wurde.“ Vor allem das Wahlergebnis in Wolkersdorf könne sich mit denen in Wien vergleichen, freut sich der Grüne.

„Wenn man von allen Systemparteien, von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen unterstützt wird, dann ist es ein schlechtes Wahlergebnis“, findet FPÖ-Bezirksobmann Michael Bernard in einer ersten Reaktion. Insofern sei es sogar ein besonders schlechtes Ergebnis. Aber: Der Wähler habe immer recht, sagt Bernard.

Foto: zVg

Vergleichbar mit früheren Wahlgängen sei der heurige nicht: Denn einerseits habe VdB Präsidentenbonus und andererseits habe sich das rechte Wählerspektrum auf zahlreiche Kandidaten aufgespalten.

Die Erwartungen in den wiedergewählten Präsidenten? „Dass er das tut, was er bisher gemacht hat – wenig“, sagt Melanie Erasim. Christian Schrefel erwartet sich, dass VdB in seiner zweiten Amtszeit stärker Linie zeigt: „So was ist in der ersten Amtszeit immer ein wenig schwierig“, sagt der Grüne. Ansonsten erwartet sich der Bezirkssprecher „Stabilität und Klarheit“ von „seinem“ Kandidaten.

„Er sollte daraus lernen, gerade noch wiedergewählt geworden zu sein und endlich von der Regierung einfordern, sich um unsere Bevölkerung zu kümmern“, sagt Bundesrat Michael Bernard (FPÖ). Die Themen dabei: Grenzschutz für mehr Sicherheit und ein klares Bekenntnis zur österreichischen Neutralität.

