Alle Parteien gehen zuversichtlich in die Wahl, die Rückschau ist bei allen positiv.

„Noch nie wurde ein Nationalratswahlkampf im Bezirk so kreativ und engagiert geführt wie heuer“, findet ÖVP-Bezirks-Chef und Landtagspräsident Karl Wilfing: „An vielen Orten, Äckern und Wiesen trifft man auf handgefertigte Landschaftselemente, die von unseren Funktionären und Unterstützern in liebevoller Arbeit gezimmert und aufgestellt wurden.“ Insgesamt über 40 Landschaftselemente wurden im Bezirk platziert: Ein positives Signal in einem Wahlkampf der Schmutzkübel, sagt Wilfing.

Bestgereihte Türkise im Wahlkreis ist Gaweinstals Vizebürgermeisterin Birgit Boyer. Wie hat sie den Wahlkampf empfunden? „Ich habe viel positive Stimmung und gute Rückmeldungen erlebt“, sagt Boyer, die erstmals einen derartigen Wahlkampf bestritten hat.

„Eigentlich war der Wahlkampf im Weinviertel recht lau!“Christian Schrefel, Grünen-Bezirkssprecher und Listenzweiter im Weinviertel

SPÖ-Wahlkreiskandidatin Melanie Erasim geht davon aus, dass die Umfragen nicht die Wirklichkeit widerspiegeln: „Ich habe in noch keinem Wahlkampf derart negative Wortmeldungen zu ÖVP und FPÖ zu hören bekommen“, sagt Erasim. Sogar türkise Funktionäre würden zu ihr kommen und ihr wünschen, dass sie wieder in den Nationalrat einziehen wird.

Damit das gelingt, darf die SPÖ im Wahlkreis allerdings nicht unter 20 Prozent fallen. In diesem Fall wäre das Direktmandat wohl weg. 2017 hatte sie 21,8 Prozent geholt.

Was ist Plan B? Erasim ist auf der Landesliste auf Platz 8 gereiht, fünf Kandidaten vor ihr sind durch Regionalmandate gut abgesichert: „Real bin ich da auf Listenplatz 3“, sagt Erasim. Ziel sei es aber, dass Plan A - das Direktmandat - schlagend wird.

"Wahldiskussionen ersetzen persönlichen Kontakt nicht"

Die Unzahl von Wahldiskussionen im Fernsehen ersetzen den persönlichen Kontakt nicht, weiß FPÖ-Bezirksobmann und Wahlkreislisten-Zweiter Michael Bernard: „Interessant ist, dass durch die vielen stattfindenden Fernsehkonfrontationen man anschließend von der Bevölkerung zu einzelnen Themen im Detail angesprochen wird: Wer hat was und wie formuliert. Fernsehdiskussionen tragen stark zur Meinungsbildung bei“, sagt Bernard. Aber: „Man muss mit den Menschen ständig in Kontakt bleiben, weil auch Dinge falsch aus diesen Diskussionen aufgefasst werden und man diese wieder richtigstellen kann.“

„Die NEOS sind auch außerhalb des urbanen Raumes angekommen“, zieht Daniela Gschwindl, Wahlkreisspitzenkandidatin aus Wolkersdorf, ihre Bilanz. Verglichen mit dem letzten Nationalratswahlkampf sei das Wahlwerben diesmal intensiver gewesen: „Wir konnten mehr Menschen erreichen“, ist Gschwindl überzeugt.

„Eigentlich war der Wahlkampf im Weinviertel recht lau“, meint Grünen-Bezirkssprecher und Nummer Zwei auf der Wahlkreisliste Christian Schrefel: „Mir fehlten bei den Mitbewerbern die Themen für das Weinviertel.“ Die Stimmung sei grundsätzlich gut gewesen: „Wir hoffen, das am Sonntag auch ins Ziel zu bringen.“ Denn bei Wahlumfragen waren die Grünen in der Vergangenheit immer überbewertet gewesen.