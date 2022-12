Weihnachten bei den Helfern: „Dienst wird freiwillig gemacht“

Werbung

An Weihnachten zu arbeiten, das stellen sich die meisten Menschen vielleicht nicht so schön vor. Für systemerhaltende Berufsgruppen ist das jedoch jedes Jahr wieder die Normalität. Claus Neubauer von der Feuerwehr und Clemens Hickl vom Roten Kreuz erzählen von ihren Erfahrungen.

Weihnachten im Frauenhaus.

„Ich habe am Heiligen Abend immer Rufbereitschaft, weil ich Weihnachten nicht feiere“, erzählt Eva-Maria Lackenbauer vom Frauenhaus in Mistelbach: Und auch, wenn es vor und nach Weihnachten im Frauenhaus voll ist: Über den Heiligen Abend ist es dann doch ruhig: „Viele schauen, dass sie da zu Freuden auf Besuch fahren können“, erzählt Lackenbauer. Für die, die da bleiben, gibt es kein festgelegtes Ritual: Man kocht gemeinsam, schmückt den Baum.

Ist zu den Feiertagen eigentlich der Andrang im Frauenhaus besonders groß? „Nein“, sagt Lackenbauer: Auch wenn die Lage für die Frauen unerträglich sei: Da versuche man dann doch noch einmal durchzutauchen und spiele den Weihnachtsfrieden.

Weihnachten beim Roten Kreuz.

„Wir finden eigentlich jedes Jahr wieder Kolleginnen und Kollegen, die den Dienst am Heiligen Abend ganz gern freiwillig übernehmen“, erzählt Clemens Hickl. Der Gedanke dahinter ist: Den Menschen, die bereits eine Familie haben, Zeit mit ihren Liebsten zu schenken. Deshalb sind das meistens junge Mitarbeiter, oft auch Paare, die gemeinsam am Heiligen Abend den Dienst übernehmen.

„Das war zumindest meine Hauptmotivation damals, als ich selbst noch nicht Papa war“, lacht Hickl. Und es sei wirklich ein besonderes Gefühl, am Weihnachtsabend gemeinsam dazusitzen und als Sanitäter eine Kerze anzuzünden. In der Eingangshalle steht außerdem ein wunderschöner, großer Weihnachtsbaum - es kommt also durchaus weihnachtliche Stimmung auf. Auch für Essen sei gesorgt.

Clemens Hickl kann sich an eine ganz besondere Situation in seiner Laufbahn als Sanitäter erinnern: „Einmal als ich einen Dienst am Heiligen Abend übernommen habe, musste ich eine Reanimation unterm Weihnachtsbaum durchführen. Das war schon ein ganz besonderes Gefühl.“

Weihnachten bei der Feuerwehr.

Anders als beim Roten Kreuz unterscheidet sich der Heilige Abend bei der Feuerwehr nicht so stark von regulären Diensten, erzählt Claus Neubauer von der Feuerwehr Mistelbach: „Wir haben keine fixe Bereitschaft im Feuerwehraus am 24. Wir sind natürlich erreichbar, sollte es zu einem Einsatz kommen. Aber vor Ort sind wir nicht. Deshalb fühlt sich das für uns eigentlich wie ein recht normaler Tag an.“

Am Vormittag des Heiligen Abends gibt es allerdings ein kleines weihnachtliches Zusammentreffen im Feuerwehrhaus Mistelbach: Von 9 bis 11 Uhr morgens wird das Friedenslicht ausgegeben - da freuen wir uns natürlich sehr, wenn uns viele Menschen besuchen kommen.“

Obwohl es in den letzten Jahren nicht zu einem Feuerwehreinsatz gekommen ist, appelliert Claus Neubauer: „Mit dem trockenen Weihnachtsbaum steigt die Gefahr für einen Brand massiv. Vorsicht ist also geboten!“ Neubauer weiß: In nur sechs Sekunden kann sich ein trockener Weihnachtsbaum mit einer Stichflamme entzünden. Elektrische Beleuchtung birgt deutlich weniger Gefahr als offene Flammen. Bei echten Kerzen sollte speziell zu Vorhängen und Möbeln ausreichend Abstand gegeben sein. Und für den Fall, dass doch einmal ein Unglück passiert: Der Feuerlöscher oder ein Eimer mit Wasser sollten in erreichbarer Nähe stehen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.