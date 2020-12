Durch die Maßnahmen in Folge der Coronakrise wird das Weihnachtsfest bei vielen Familien heuer anders gefeiert als sonst. Und so auch bei den Promis aus dem Bezirk.

„Diesmal werden wir coronabedingt im allerengsten Familienkreis feiern“, erzählt Rabensburgs Bürgermeister Wolfram Erasim. „Unsere Kinder mit ihren Familien kommen etappenweise in den Feiertagen und dann wird mit ihnen nachgefeiert.“ Viele Prominente feiern also im kleinen Kreis mit nur wenigen Angehörigen, für einige ist das jedoch nichts Neues, wie für Werner Auer, den Intendanten der Felsenbühne Staaz: „Im wesentlichen wird es bei uns ein ähnlich ruhiger Weihnachtsabend wie auch in den vorherigen Jahren.“ Die Einschränkungen betreffen ihn in dieser Hinsicht also nicht allzu sehr, „mein Leben und meine Arbeit beeinflussen sie seit Mitte März jedoch enorm“, erklärt Auer.

„Für die Großfamilie gibt’s ein digitales Weihnachtsfest“ Renate Marschalek

Für einige der Prominenten ist die Planung des Weihnachtsfests mit einigem Aufwand verbunden und viele nützen auch die gratis Coronatests. Um die Feiertage bei ihrer 87-jährigen Mutter in Graz verbringen zu können, hat die Krimiautorin und Köchin Eva Rossman folgendes geplant: „Wir gehen einige Tage vor Weihnachten in freiwillige Quarantäne und lassen uns dann noch einmal testen.“

Auch Renate Marschalek, die Chefin einiger McDonald’s Restaurants im Bezirk, musste sich etwas überlegen, um mit der Familie feiern zu können: „Leider muss Weihnachten heuer auf zwei Mal gefeiert werden und für die restliche Großfamilie gibt’s ein digitales Weihnachtsfest.“ Und auch sie greift auf Schnelltests für ihre Familie zurück, die sie auch regelmäßig bei ihren Mitarbeitern durchführen lässt.

Und wie läuft der Weihnachtsabend der Mistelbacher Promis im Detail ab? Bei vielen steht noch immer Raclette oder Fisch am Speiseplan, so wie bei Andrea Pichler, der Geschäftsführerin von spusu in Olgersdorf. „Traditionell wird seit 20 Jahren bei uns Raclette gegessen. Ich wollte schon einmal was anderes kochen, wurde aber vom Familienrat überstimmt.“, erzählt sie lachend.

Bei Werner Auer startet der Weihnachtsabend mit einem coronakonformen Spaziergang und klingt dann mit viel Weihnachtsmusik in allen Stilrichtungen aus. „Ich habe eine große Sammlung an CDs aus der wir uns am Weihnachtstag bedienen“, erzählt der Schauspieler und Intendant.

Bei manchen geht es da jedoch etwas außergewöhnlicher zu, wie bei Oliver Timpe. Der männliche Part des Sänger-Duos Lady Sunshine und Mr. Moon beschreibt das kommende Weihnachtsfest zu Hause scherzhaft als Nachstellung des Fernsehklassikers „Dinner for One“: „Elisabeth wird am Kopfende des Tisches sitzen, während ich alle unsere abwesenden Familienmitglieder spiele.“

Neben Essen und Musik darf am Heiligen Abend natürlich auch die Christmette bei vielen der Prominenten und ihren Familien nicht fehlen. Bei Poysdorfs Stadtpfarrer ist der Weihnachtstag komplett durchgeplant, von morgens bis Mitternacht stehen Termine an.

„Ich beginne meinen Heiligen Abend um 6 Uhr früh mit der letzten Rorate in Maria Bründl“, so der Pfarrer. Danach folgen das Friedenslicht bei der Feuerwehr, das Feiern mit der Jungschar und ein gemeinsames Gebet und Abendessen im Pfarrhof vor den zwei Christmetten.“ Es ist schon ein anstrengender aber auch ein sehr schöner Tag“, resümiert Kolo. Ein Muss ist für den Pfarrer auch ein Anruf bei seiner Mutter in Oberösterreich - „um wenigstens per Telefon mit ihr verbunden zu sein“.

Auch für die Kirchenchöre ist Weihnachten ein wichtiger und ereignisreicher Tag. In Poysdorf wird die Mitternachtsmette heuer zum Beispiel von Judith Bös, der Obfrau des Stadtkirchenchors, musikalisch gestaltet. „Durch die coronabedingten Umstände ist das alles nicht einfach“, berichtet Bös. „Aber es ist schön, wenn wir mit unserem Gesang die Freude von Weihnachten vermitteln dürfen“.

Trotz aller Einschränkungen ist die Vorfreude der Promis auf die Feiertage nicht gedrückt: „Ich freu mich noch mehr als in den vergangenen Jahren auf das Fest“, sagt Eva Rossmann. „Es ist das erste Mal seit Monaten, dass wir einander sehen und dass wir wieder rauskommen.“