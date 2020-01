Ein Friedenslicht und ein Christbaum waren am Christ- und Stefanitag Auslöser für zwei Großeinsätze für die Feuerwehren der Region: Am 25. Dezember entzündete ein in einer Laterne brennendes Friedenslicht den Terrassenboden darunter, am 26. fing ein Christbaum in einem Wintergarten in Herrnbaumgarten Feuer.

Einsatz in Poysdorf: Die Wohnungseigentümerin bemerkte den Brand gegen 19.30 Uhr, ihr Lebensgefährte versuchte, das Feuer selbst zu löschen. „Dabei dürften der 72-Jährige und die 74-Jährige Rauchgase eingeatmet haben. Beide wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert“, sagte ein Ermittler der Polizei.

Zur Brandbekämpfung waren fünf Feuerwehren mit 80 Mitgliedern im Einsatz. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Am Gebäude entstand im Bereich der Fassade erheblicher Sachschaden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Wohnungseigentümerin am Vortag eine Laterne mit dem Friedenslicht auf dem Holzboden der Terrasse abgestellt haben. Der Brand dürfte von der Laterne aus entstanden sein.

Einsatz in Herrnbaumgarten: Knapp 80 Feuerwehrleute aus den Feuerwehren Herrnbaumgarten, Schrattenberg, Reintal, Gaweinstal und Poysdorf standen im Einsatz, als am Stefanitag, kurz nach Mittag, ein Brand in einem Einfamilienhaus ausbrach. Ursprünglich hieß es, dass es sich um einen Zimmerbrand handle.

„Schon bei der Anfahrt stellte sich heraus, dass es sich hier nicht mehr nur um einen Zimmerbrand handelt. Somit wurden sofort vom Einsatzleiter bei der Leitstelle die FF Poysdorf angefordert“, berichtete ein Herrnbaumgartner Feuerwehrmann. Beim Eintreffen der FF stand der ganze Wintergarten in Flammen und das Feuer hatte sich bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Die Feuerwehren begannen den Brand mit Atemschutztrupps zu bekämpfen. „Ein Trupp suchte nach einem vermissten Hund im verrauchten Gebäude. Die Kollegen fanden den Hund unter einem Bett und brachten ihn aus dem Haus“, schilderte der Feuerwehrmann.

Die Löscharbeiten waren nicht einfach: „Wir mussten ein paar Dachziegel entfernen, um die Flammen auch effektiv von außen bekämpfen zu können.“