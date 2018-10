Die überdurchschnittlich hohen Temperaturen und der ausbleibende Niederschlag haben heuer viele Winzer zittern lassen. Durch die anhaltende Trockenheit und Hitze war die Gefahr gegeben, dass der Zuckergehalt der Trauben zu hoch sein und auch die Trockenschäden in den Weingärten zunehmen würden.

„Unter der heurigen Trockenheit litten vor allem die jungen Weingärten am meisten. Diese mussten wir begießen, um Schäden zu verhindern, und sie wurden auch früher als ältere Bestände gelesen“, so Winzerin Sylvia Hugl-Wimmer aus Poysdorf. Auch südliche Hanglagen waren laut Winzern von Einbußen in der Traubenernte mehr betroffen. „Gebietsweise waren die Witterungsbedingungen sehr unterschiedlich und somit waren auch die Auswirkungen auf die Vegetation sehr unterschiedlich“, bekräftigt Hermann Stich, Bauernkammerobmann.

„Trotz der Trockenheit im Jahr 2018 ist die Qualität traumhaft, sagenhaft gut.“Hermann Stich, Obmann der Mistelbacher Bezirksbauernkammer

Der rettende Regen kam noch in letzter Minute. Obwohl der Regen den Zuckergehalt kurzfristig absinken lies, stieg dieser jedoch nach wenigen Tagen wieder und stabilisierte sich auf einem guten Gehaltswert. Dies konnte auch Winzer Christian Pleil aus Wolkersdorf bestätigen: „Der Zuckergehalt der Trauben war nicht so hoch wie befürchtet. Der Regen vor und in der Ernte konnte diesen noch gut regulieren.“

Winzer Christian Pleil aus Wolkersdorf ist mit der Qualität und Ernte sehr zufrieden. | zVg

Aber es war keine leichte Weinlese und stellte so manche Winzerbetriebe vor Herausforderungen. Eine schonende Lese war oftmals nur in den Morgenstunden möglich, um die Trauben so kühl wie möglich in den Keller transportieren zu können. „Rückblickend haben wir heuer sehr früh gelesen. Teilweise schon ab 4 Uhr früh, um die Trauben so kühl wie möglich in den Keller zu bekommen und somit die Aromen zu schützen und zu erhalten“, erzählt die leidenschaftliche Winzerin Sylvia Hugl-Wimmer im Interview. Die hohen Leistungsansprüche an die Kühlaggregate zur Temperaturregulierung in den Weinkellern brachten so manche bis an die Grenzen. Aufgrund der Witterung begann die Weinlese deutlich früher als noch im Jahr zuvor.

Der Großteil der Erträge konnte bereits eingeholt und in den Kellern verarbeitet werden. Nach derzeitigem Stand geht man von einem sehr guten Erntejahr aus. Die Ernte fällt trotz aller Erwartungen größer aus und die Qualität sowie der Zuckergehalt der Trauben zeigen sich überaus positiv. Weinbauexperte Ferdinand Regner zeigt sich ebenfalls optimistisch: „Für Rotweine und kräftige Weißweine ist es ein sehr gutes Jahr.“

Die hohen Ertragsmengen und die gesteigerte Qualität lassen jedoch den Traubenpreis stark sinken. Mit 0,30 Euro je Kilo liegt der Preis heuer knapp 50 Prozent unter dem des Vorjahres und das trübt die Freude über die mengenmäßig gute Ernte sehr.

Hermann Stich zeigt sich dennoch erfreut über den Jahrgang 2018: „Trotz der Trockenheit im Jahr 2018 ist die Qualität traumhaft, sagenhaft gut.“