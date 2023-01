Weinwandern und Ski fahren sind beliebt

Werbung

Der Winter mag vor allem im Januar oft lang erscheinen, wenn der Nebel besonders tief hängt und die Sonne sich kaum mehr blicken lässt. Im Bezirk lässt man sich Verschiedenstes einfallen, um die Wintermonate auskosten zu können.

Ausflüge zum Schnee. Ein richtiges Reiseangebot zum Skifahren gibt es im Bezirk nicht: „Aber wir haben immer wieder Tagesfahrten mit Vereinen“, heißt es aus dem Wetzelsdorfer Bus- und Taxiunternehmen Schiefer: „Besonders Sportvereine und Jugendgruppen sind hier recht aktiv.“

Eine davon ist die Katholische Jugend Obersdorf: Jedes Jahr veranstaltet die Katholische Jugend Obersdorf ein Schi-Wochenende. Dieses Jahr geht es auf den Hinterstoder in Oberösterreich. Die Busfahrt wird von der KJ übernommen, der restliche Aufenthalt ist aufgrund der Gruppenvergünstigungen finanziell sehr überschaubar, so Marlena Schilling, selbst Mitglied der KJ. Insgesamt kommen jedes Jahr zwischen 30 und 50 Jugendliche und junge Erwachsene mit zum Schi-Wochenende.

Die Volkspartei Hochleithen organisiert dieses Jahr zum fünften Mal den „Hochleithner Ski- und Rodeltag“. Bereits um sieben Uhr morgens geht es los in die Skiregion Stuhleck, Steiermark. Nach dem Skifahren finden sich alle wieder in der Aprés-Ski-Hütte am Semmering zusammen, um den Tag ausklingen zu lassen. „Der Ausflug ist vor allem für die Gemeinschaft toll“, freut sich Organisatorin Eva Brunnhuber.

Eislaufen auf Eis und PVC.

Über den Tag verteilt findet der Eislaufplatz Wolkersdorf, mittlerweile einzige Kunsteisbahn im Bezirk, regen Anklang: Zwischen 250 und 500 Besucher kommen täglich zum Eislaufen. Dass der Eislaufplatz so beliebt ist, ist für den Tourismus und die Gemeinde natürlich ein Gewinn - es solle jedoch nicht darauf vergessen werden, den Platz sauber zu hinterlassen und den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.

Noch bis Ende der Semesterferien hat der Mistelbacher Eiszauber vor dem Rathaus geöffnet. Gefahren wird hier nicht auf Kunsteis, sondern auf PVC-Platten, die rund 70 Prozent der Gleitfähigkeit von Eis haben: Optimal für Kinder und Anfänger - für richtiges sportliches Engagement ist die PVC-Fläche aber ohnehin viel zu klein.

Kellergassenführung im Vino Versum.

Eigentlich geht die Saison im Poysdorfer Tourismuszentrum „Vino Versum“ nur von April bis Ende Oktober. Gegen Voranmeldung kann allerdings auch in den Wintermonaten für Gruppen eine Kellergassenführung oder Weinverkostung gebucht werden. Die Kellergassenführung dauert etwa 90 Minuten: Gemeinsam spaziert man mit einem Führer durch die Kellergassen und erfährt Wissenswertes. „Die Tour endet - wie sollte es auch anders sein - mit einem Glas Grünem Veltliner im Vino Versum“, erzählt Geschäftsführerin Carina Nagl.

„Tut gut!“-Wanderwege auch im Winter.

Im Bezirk gibt es acht „Tut gut!“-Wanderwege, die auch im Winter begangen werden können - zumal bei den frühlingshaften Temperaturen Spazieren und Wandern ohnehin perfekt sind. Die Wanderwege sind auch eine Aktivität für Familien und viele Wege führen zu einem Wirten.

