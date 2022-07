„Wer weniger arbeitet, leistet mehr!“

Werbung

Mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 42 Stunden liegt Österreich EU-weit auf Platz zwei. Im EU-Schnitt sind es knapp 41 Stunden Wochenarbeitszeit. Während andere Länder längst neue Arbeitsmodelle testen, herrscht in Österreich größtenteils noch eine Arbeitskultur, die schwer mit Familie sowie mit Freizeitaktivitäten zu vereinbaren ist.

Die Firma SPL Tele in Wolkersdorf bietet ihren Arbeitnehmern bereits große Freiheiten in Bezug auf Arbeitszeit und -ort. „Für mich müsste es nicht zwingend die Vier-Tage-Woche sein. Ich sehe auch eine Chance darin, die Arbeitszeit an fünf Tagen die Woche auf sechs Stunden zu verkürzen“, so Andreas Pleil, Personalchef bei der Wolkersdorfer Firma SPL Tele.

Als Arbeitgeber macht man sich attraktiver, wenn man die Vier-Tage-Woche anbietet, heißt es vonseiten des Geschäftsführers. Es ist organisatorisch jedoch nicht immer möglich, so flexibel zu sein, wie man gerne möchte. Denkbar wäre für Pleil beispielsweise auch die flexible Gestaltung der Arbeitstage: „Viele Mitarbeiter würden gerne am Sonntag arbeiten und stattdessen am Montag frei haben, weil da das Wetter besser ist. Das ist rechtlich jedoch nicht möglich, wir sind da durchs Gesetz beschränkt. Da ist auf jeden Fall noch Aufholbedarf“.

Die Nachfrage ist auf jeden Fall da, dass dieses Konzept flächendeckend umgesetzt werden kann, müssten aber auf jeden Fall noch einige Dinge geklärt werden. „Frühestens in ein bis zwei Jahren wäre das wirklich flächendeckend umsetzbar“, so Pleil. Längerfristig wäre die Vier-Tage-Woche auch klimafreundlich – es müsse weniger gependelt werden, das würde den CO 2 -Ausstoß mindern.

Auch im Gasthof „Zur Linde“ in Mistelbach wird bereits die Vier-Tage-Woche umgesetzt. Allerdings aus anderen Gründen: „Es war schon immer schwer, Mitarbeiter zu bekommen. Seit Corona ist die Lage nochmal schwieriger. Wir haben nur vier Tage die Woche geöffnet, allerdings nicht unbedingt, weil wir das so wollen, sondern weil wir nicht genug Mitarbeiter haben“, so Haubenwirt Karl Polak, Inhaber des Mistelbacher Gasthofes.

An den vier geöffneten Tagen herrscht im Gasthof normaler Betrieb. Für Polak steht die verminderte Arbeitszeit nicht in Relation mit größerer Motivation: „Ich glaube, die Motivation bleibt auf lange Sicht gleich. Am Anfang wird es zwar einen Motivationsaufschwung geben, aber sobald die Vier-Tage-Woche sich normalisiert hat, wird auch der kurze Motivationsschub wieder abklingen. Neue Sachen sind immer nur so lange spannend, bis sie normal sind“, zeigt sich der Restaurantbesitzer wenig optimistisch.

Generell wird es schon Betriebe geben, wo die Vier-Tage-Woche funktionieren könne, für sein Haus sei das jedoch eher unrealistisch, meint Polak.

