Wettbewerb: Fotos zeigen, wie schön die Landwirtschaft ist

Aus insgesamt 350 sehr interessanten Fotos hatten die Juroren in zwei Etappen die Qual der Wahl, die drei Sieger herauszufiltern.

Bezirksbauernkammerobmann Roman Bayer dankte Andrea Uhl für die Organisation des Fotowettbewerbes. Der Fotowettbewerb wurde auch weit über den Bezirk hinaus genützt, um das Besondere der heimischen Landwirtschaft zu präsentieren. Den Sieg holte sich das Foto „Abend Ernte“ von Florian Poller aus Wullersdorf. Es zeigt die Hektik der Erntearbeit bei einem herannahenden Gewitter.

Der zweite Platz ging mit dem stimmungsvollen Foto „Weingartendämmerung“ an Florian Waismayer aus Altenmarkt. Platz drei symbolisiert ganz stark die wertvolle Handarbeit bei der Kartoffelernte. Das Bild stammt von Maria Harmer aus Alt-Prerau. Mit einem Sonderpreis der Jugend wurde das Bild der Familie Diewald aus Ernstbrunn belohnt. „Erntezeit“ zeigt Kinder beim Anhänger mit Getreide.

„Der Fotowettbewerb ist ein sichtbares Zeichen für die Arbeit der Landwirtschaft. Es ist aber enorm wichtig, dass wir heimische Bauern die Unterstützung der Konsumenten erhalten, um den Kauf heimischer Produkte zu fördern und zu stärken“, sagt Josef Huber von der Bezirksbauernkammer: „Ein Prozent mehr heimische Produkte bedeutet in der Landwirtschaft und den nachgelagerten Produktionsbereichen rund 3.000 Arbeitsplätze.“

Österreich hat eine kleinstrukturierte Landwirtschaft. In NÖ hat ein Bauer durchschnittlich 28 Hektar an Grün- oder Ackerland, österreichweit sogar nur 22 Hektar. „Mit dem Einkauf österreichischer Lebensmittel wird auch die Versorgungssicherheit unterstützt“, betont die Bildungsreferentin des Bauernbundes Vanessa Jüly. Der Konsument möchte, wenn er Speck aus Tirol kauft, auch wirklich vom Fleisch her ein österreichischen Produkt haben und nicht vielleicht Fleisch aus Belgien, das in Österreich verarbeitet wurde, weiß Huber.

Österreich hat bei Obst und Gemüse rund 50 Prozent Eigenversorgung. Hier müssen natürlich Bananen und Zitrusfrüchte importiert werden. Bei Äpfeln und anderem Steinobst sollte man schon heimische Produkte vorziehen. Bei Trinkmilch, Schwein und Rind gibt es eine Überproduktion. Hier wäre wichtig, wenn der Konsument österreichischem Fleisch gegenüber ausländischem besondere Wertschätzung schenkt, betont Bezirksbauernkammerobmann Roman Bayer. Für ihn ist auch das heuer im Herbst startende AMA Gütesiegel-Getreide immens wichtig. „Es bringt Transparenz und zeigt beim Endprodukt, ob in diesem Brot oder in der Semmel auch wirklich österreichisches Qualitätsgetreide verwendet wurde“, sagt der Kammerobmann. „Mit nachweislich österreichischer Ware stärkt der Konsument die Landwirtschaft, setzt Akzente für Versorgungssicherheit und Regionalität und tut auch dem Klima was Gutes“, assistiert Bezirksbauernkammer-Obmann Stellvertreter Wolfgang Rögner.