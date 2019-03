Das Opfer wurde in das Landesklinikum Mistelbach eingeliefert und in den künstlichen Tiefschlaf versetzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Verdächtige wurde festgenommen und war geständig.

Nach Exekutivangaben war der 34-Jährige gemeinsam mit dem sechs Jahre Älteren, einem 38-Jährigen und einem 44 Jahre alten Mann unterwegs gewesen. Letztere sollen versucht haben, den Streit zwischen dem Wiener und dem ebenfalls in der Bundeshauptstadt wohnenden Türken zu schlichten. Einer der beiden Zeugen leitete nach Polizeiangaben auch die Alarmierung der Rettungskräfte in die Wege.

Der Beschuldigte gab bei der Einvernahme an, bei der Auseinandersetzung selbst zuvor vom 34-Jährigen attackiert worden zu sein. Der türkische Staatsbürger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.