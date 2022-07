Zu wenig Blut: Regelmäßige Spender gesucht

Werbung

Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt. Das sind fast 1000 Blutkonserven am Tag. In Österreich ist die freiwillige und unbezahlte Blutspende gesetzlich verankert. Damit wird Solidarität mit den Schwächeren der Gesellschaft ausgedrückt: mit kranken und verletzten Menschen.

Im Sommer ist die Bereitschaft zum Blut spenden üblicherweise nicht so groß: Der Urlaub oder der Badesee ruft, da gerät das Spenden schnell in Vergessenheit.

Während des Engpasses musste bislang nur eine Operation im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf um 48 Stunden verschoben werden: „Für Akutsituationen mit hohem Blutverlust sind immer ausreichend Reserven vorhanden. Zeitunkritische Eingriffe können und müssen in einer Mangelsituation jedoch zurückgestellt werden“, erklärt Stefanie Weingarthofer vom Landesklinikum. Um Engpässe bei der Blutversorgung zu vermeiden, gibt es innerhalb der NÖ Landesgesundheitsagentur eine Lieferkooperation.

In der Blutbank im Klinikum Mistelbach werden jährlich rund 8.000 Blutspenden abgenommen, 1.500 Spender zählen zu den regelmäßigen Spendern, weiß der ärztliche Leiter der Blutbank Primar Harald Rubey - und der Kern sind ganz treue Spender.

Kurt Wesmayer und Andreas Grohmann organisieren regelmäßig Blutspendeaktion im Rot-Kreuz-Haus in Poysdorf: „Wir haben zweimal jährlich im März und im Oktober eine Aktion. Im Frühjahr sind es zwischen 50 und 80 Spender, Ende Oktober sind es bis zu 100 Spender“, erzählt Andreas Grohmann.

Rudolf Überall und Johann Gemeinböck sind mit fast 140 Spenden die fleißigsten Blutspender in Poysdorf, wo besonders die angenehme Atmosphäre gelobt wird: „Auch das gemütliche Beisammensein im Rot-Kreuz-Haus hat viel zum Erfolg der Blutspendeaktion beigetragen. Vor Corona ist man gemütlich zusammengesessen. Mit Corona ist das alles ein wenig abgeflacht, sobald es wieder möglich ist, werden wir diese Tradition aber wieder aufleben lassen“, betont Andreas Grohmann.

Die liebsten Spender sind Mistelbachs Blutbank-Leiter Harald Rubey und seinem engagierten Blutbankteam übrigens nicht die Turbospender, die sechs Mal im Jahr kommen, sondern die breite Masse, die stetig zwei bis drei Mal zur Spende schreitet. Rekordspender in der Blutbank ist übrigens ein Spender aus Neusiedl: Er spendete 221 Mal.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.