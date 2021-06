Insgesamt 13 Zwangsarbeiterlager soll es im Bezirk Mistelbach gegeben haben, die Geschichte der Lager ist weitgehend nicht aufgearbeitet. Und in zwei Fällen gibt es bislang überhaupt keine Quellen.

Vor allem im Dreiländereck waren ungarische Juden eingesetzt: Jene im Lager in Altlichtenwarth wurden ab 1944 zum Ausheben von Schützen- und Panzergräben eingesetzt, in Hausbrunn für Künettenarbeiten. „Meine Großmutter hat erzählt, dass KZ-Häftlinge Künetten gegraben haben“, sagt der Altichtenwarther Richard Edl: „Da hat sie dann öfter einen Laib Brot in diese Künetten rollen lassen, aber man musste höllisch aufpassen und durfte ja nicht erwischt werden“.

Ein Standort eines Lagers in Altlichtenwarth ist ihm nicht bekannt, aber es gibt die Vermutung, das die KZ-Häftlinge in verschiedenen Bauernhöfen untergebracht waren. Konkrete Infos über diese Zeit hat man in den Gemeinden allerdings heute keine. Das Lager in Reintal soll sich im Theimhof befunden haben. Von dem heute zu Tschechien gehörenden Gehöft wurden die ungarischen Juden als Zwangsarbeiter auf den Ländereien der Liechtensteiner eingesetzt. „Der Theimhof gehörte damals zum Gemeindegebiet von Reintal“, sagt Gerhard Wimmer aus Reintal: Von einem Lager im heutigen Reintal ist ihm nichts bekannt.

Kriegsgefangene im Schloss Ladendorf

In Ladendorf diente ab 1939 das Schloss als Lager für etwa 70 polnische Kriegsgefangene. In der Folge wurden dort auch Flüchtlinge und Kriegsverwundete untergebracht. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurden zwischen Juni 1944 und April 1945 ungarische Juden als Zwangsarbeiter für landwirtschaftliche Tätigkeiten und für Kanalisierungsarbeiten herangezogen.

„Es gab in Laa ab 1941 mehrere Kriegsgefangene, die an mehreren Stellen untergebracht waren“, weiß Stadthistoriker Rudolf Fürnkranz: „Die Unterbringung der ungarischen Frauen, meines Wissens waren keine Männer dabei, im Pfarrhof dauerte bis Anfang April 1945, dann wurden sie nach Westen abtransportiert.“

Frauen und Mädchen im Pfarrhof Laa untergebracht

Im Sommer 1944 waren ungarische Juden nach Laa gebracht worden, hauptsächlich Frauen und Mädchen, die den Laaerinnen sehr elegant vorkamen, wie Fürnkranz aus seinen Recherchen weiß. Sie lebten ebenfalls im Pfarrhof und wurden täglich in der Früh an den Eisteichen vorbei auf Wegen außerhalb des verbauten Gebietes zur Arbeit in den Ziegelofen geführt. Frauen, die bei der Mühle Schanzarbeiten verrichten mussten, trachteten, ihnen Essbares zuzustecken.

„Der Aufseher erwies sich jedoch als fanatisch und unterband alle Versuche. Frau Fischer, die eine Greißlerei am Stiftungsplatz betrieb, wo die Juden immer wieder vorbei kamen, fragte Vertraute nach nicht benötigten Lebensmitteln und steckte sie den Juden heimlich zu. Diese waren sehr dankbar und nickten den ihnen wohlwollenden Menschen im Vorbeigehen zu“, schildert Fürnkranz, der die Geschichte der jüdischen Zwangsarbeiter in seiner Stadtgeschichte der Stadt Laa akribisch aufgearbeitet hatte.

Das in der Liste des BDA genannte Lager in Bockfließ ist vermutlich das Großlager in Strasshof , vermutet Historiker Stefan Eminger, allerdings gab es noch Lager in Obersdorf für serbische Kriegsgefangene, in Ulrichs-kirchen in der Bergmühle/Kronbergerhof.

Lager waren nicht dokumentiert, Erzählungen gibt es

Keine Quellen gibt es zu den mutmaßlichen Lagern in Schrick und Großkrut . Sie sind auf der vom Bundesdenkmalamt veröffentlichten Liste der Gedenkorte enthalten, zumindest in Großkrut will man heute nichts mehr von einem Judenlager wissen. In Schrick gibt es zwar auch keine handfesten Belege für ein Zwangsarbeiterlager, man kennt aber die Erzählungen, dass der Einschnitt im Schricker Berg zwischen dem Ort und Gaweinstal an der alten Brünnerstraße von Zwangsarbeitern gemacht worden sein soll. Damit wurde einer der drei wesentlichen Berge (Wolkersdorfer Berg, Schricker Berg, Erdberger Berg) entlang der alten Brünnerstraße entschärft.

Nicht auf der Liste des BDA, aber in einem Buch von Johann Rieder erwähnt, ist ein Lager für Kriegsgefangene im Poysdorfer Basch-Haus am Josefsplatz 14. Im Wetzelsdorfer Ziegelofen waren französische Kriegsgefangene untergebracht: „Um 6 Uhr morgens war Abmarsch der Gefangenen vom Lager, begleitet wurden sie von zwei bewaffneten Landesschützen“, schreibt Rieder: Sie marschierten zu ihren Arbeitsorten, wo sie bis 19 Uhr arbeiteten. Nach dem Abendessen wurde der Gefangene von einer Begleitung des Hauses ins Lager gebracht: „Die meisten Bauern hatten für die Gefangenen größtes Verständnis. Sie arbeiteten gemeinsam und aßen alle von einem Tisch“, schreibt der Poysdorfer Johann Rieder.