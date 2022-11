Zwei „Liedermacher“ bereit für Showdown

Von 132 Liedermachern haben es zwölf geschafft: Sie sind in der Finalrunde des Wettbewerbs „Dein Lied für Niederösterreich“. Unter den Top-Zwölf sind Stefan Gössinger aus Münichsthal und Roman Beisser aus Wetzelsdorf sowie Daniel Muck aus Staatz.

Aus den 132 Bewerbungen wurden Mitte Oktober 25 Beiträge für die nächste Runde ausgesucht. Im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg performten diese Musiker nun live vor einer hochkarätigen Jury. „Viele Songs sind wahre Liebeserklärungen an Niederösterreich mit Gänsehaut-Effekt“, zeigte sich „Kultur.Region.Niederösterreich“-Geschäftsführer Martin Lammerhuber beeindruckt. Die Jury rund um Moderator Andy Marek machte es sich nicht leicht.

Schließlich fiel die Wahl auf die „Top-12“ der Liedermacher, die ins Finale einziehen: Stefan Gössinger und Roman Beisser haben mit ihrem Lied „Niederösterreich“ beeindruckt. Daniel Muck begeisterte mit „Mein Herz schlägt Niederösterreich“, das er mit Simone Muck geschrieben hat. Live-Unterstützung bekam er von Birgit Trauner und Marlene Pregesbauer. Im Finale sind ebenso: Bauchgefühl, Leona Fichtinger und Christian Fichtinger, Philip Griessler, Bernhard Fleißner und Andy Schörg sowie Arthur Lauber, Georg „Scheorg“ Neumann, Marty PI, David Blabensteiner, Viki Weiß, Die Wilden Kaiser sowie Lena Zöttl.

Die Finalisten werden am Mittwoch, 9. November, ab 19 Uhr beim ORF-Landesstudio in St. Pölten vor Publikum auftreten. Auf die drei Top-Platzierten warten 1.000 Euro (Platz 3), 2.000 Euro (Platz 2) und 3.000 (Platz 1) – das Gewinnerlied wird dann professionell in einem Tonstudio aufgenommen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.