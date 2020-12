„Die verlorenen drei Wochen sind natürlich nicht mehr aufzuholen“, zeigt sich Karin Eigner von Karins Kaufstrasse in Laa betrübt. „Das Weihnachtsgeschäft werden wir nicht mehr retten können“, sagt auch Karin Schneider von der Kaufstrasse Mistelbach. Der Lockdown hat alle Branchen schwer getroffen und hohe Umsatzeinbußen verursacht.

Kann die Öffnung diese Woche da noch helfen? Hans Sterzinger, Buchhändler aus Wolkersdorf, ist positiv gestimmt: „Teile des Weihnachtsgeschäfts sind sicherlich noch zu retten“.

Kleine Betriebe besonders betroffen

Besonders stark sind jedoch die kleinen und lokalen Betriebe betroffen. Kunden haben auch während des Lockdowns Büroartikel und Spielwaren in Lebensmittelgeschäften oder Drogerieketten gekauft und somit wird der Andrang in den kleinen Geschäften nun ausbleiben. „Da wären Kontrollen und Konsequenzen angebracht“, wünscht sich Sterzinger.

Auch der Onlinehandel setzt den lokalen Betrieben in Zeiten von Corona heftig zu.

Diese hoffen nun auf Stammkunden und Impulskäufe. Sabine Buryan, die Obfrau der Leistungsgemeinschaft Mistelbach, sieht die Vorteile der kleinen Händler: „Unsere Geschäfte sind bei der persönlichen Beratung der Kunden unschlagbar“.

Außerdem will der Handel durch die Öffnung an Maria Empfängnis einen Teil des verlorenen Umsatzes wieder einholen. „Wir wollen für die Kunden da sein und die Zeit nutzen, um die Einbußen zu verringern“, erzählt Peter Harrer von Schreib- und Spielwaren Harrer in Mistelbach.

Trotz aller Bemühungen sollte vermieden werden, dass der Besucherandrang zu hoch ist, weiß Buryan: „Wünschenwert wäre eine gleichmäßige Verteilung der Kunden auf die Wochentage.“ Auch durch die Regelung, dass 10 m² pro Kunde zur Verfügung stehen müssen, soll ein Gedränge vermieden werden. „Diese Regel ist bei uns kein Problem“, erklärt Harrer.

Branchen verschieden stark betroffen

Laut Buryan seien die Umsatzeinbußen generell in allen Branchen nicht mehr aufholbar. Manche sind jedoch nicht so stark betroffen wie andere.

Für die Fotografen ist die Situation zum Beispiel nicht so bedrückend, sie durften auch während des Lockdowns geöffnet bleiben. Ein kleiner Rückgang war zwar bemerkbar „das war jetzt aber nicht so schlimm für uns“, so Elke Wolfbeisser aus Wultendorf. Auch bei den Frisören wird es wohl keine großen Probleme geben, das war schon nach dem ersten Lockdown im Frühling zu beobachten.

Und was wünscht sich der Handel für die nächste Zeit? „Mein größter Wunsch wäre es, dass unter jedem Christbaum lokal gekaufte Geschenke liegen“, erzählt Buryan.