Eibesthal: Gelungene Generalprobe für den Landesbewerb

Favoritensiege brachten die Bezirks-FF-Bewerbe in Eibesthal, wobei Fehlerpunkte den Kottingneusiedlern einen Doppelsieg in Bronze kosteten: Kottingneusiedl 1 holte sich den Sieg in Bronze ohne Alterspunkte, Ottenthal 1 den in Bronze mit Alterspunkten. In Silber gewann Zwentendorf 1 die Wertung ohne Alterspunkte, Oberkreuzstetten 1 gewann Silber mit Alterspunkten.

Wie sind die Leistungen zu bewerten? Für Bronze ohne Alterspunkten brauchte man im Vorjahr ei den Landesbewerben 469,90 Punkte, für den Sieg in Silber ohne Alterspunkte 465,42 Punkte, bei allen Siegern war da noch Luft nach oben. Den schnellsten Löschangriff legte Kottingneusiedl 1 mit 33,32 Sekunden hin.

Die Ergebnisse

Bronze ohne Alterspunkte: 1. Kottingneusiedl 1 (466,68 Punkte), 2. Staatz-Kautendorf 1 (466,40), 3. Großharras 1 (466,38), 4. Kettlasbrunn (461,51), 5. Höbersbrunn 1 (459,17).

Bronze mit Alterspunkten: Ottenthal 1 (467,72 Punkte), 2. Kottingneusiedl 2 (467,22), 3. Wilfersdorf (461,73), 4. Zwentendorf 3 (456,69), 5. Hochleithen (452,98).

Silber ohne Alterspunkte: 1. Zwentendorf 1 (460,86 Punkte), 2. Oberkreuzstetten 3 (460,66), 3. Grafensulz (441,50), 4. Großharras 2 Damen (437,95), 5. Kottingneusiedl 1 (437,85).

Silber mit Alterspunkten: 1. Oberkreuzstetten 1 (465,66 Punkte), 2. Ottenthal 1 (456,91), 3. Kottingneusiedl 2 (449,12).

Im Detail: Alterspunkte gibt es, wenn das Gesamtalter der Gruppe 270 Jahre überschreitet. Für acht Jahre gibt es je einen halben Alterspunkt. Der Unterschied zwischen Bronze- und Silberbewerb ist, dass die Rollenverteilung in Bronze fix ist, in Silber werden die Aufgaben vor dem Start ausgelost.