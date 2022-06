Bezirks-FF-Kommandant Schuster: "Fast alles hat sich verändert"

Werbung

Weiters berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster über die Leistungen des Jahr 2021. Im Jahr 2021 konnten 3.134 Einsätze, davon 312 Brandeinsätze und 2.319 technische Einsätze gemeistert werden. Das waren im Durchschnitt 8,6 Einsätze pro Tag. Gemeinsam mit den Übungen, Kursen und Weiterbildungen resultiert ein Gesamtaufwand von 179.150 ehrenamtlichen Stunden. Die Feuerwehrleute waren nicht nur im Bezirk beim einwöchigen Katastropheneinsatz in Schrattenberg, zur Stelle, sondern auch im Katastropheneinsatz in Belgien, Nord-Mazedonien und in Hirschwang.

Da in naher Zukunft auch das neue Alarmierungssystem „ELKOS“ zum Einsatz kommt, appelliert er an alle Verantwortlichen, die Fahrzeugdaten und Einsatzpläne am aktuellen Stand zu halten und ins F-DISK (Anm. Verwaltungsprogramm der Feuerwehren) einzupflegen.

Aufgrund der Entwicklung im Atemschutzbereich und Tendenz hin zu 300bar Kompositflaschen, kam es in der Vergangenheit immer wieder beim Atemluftfahrzeug (ALF) zu Engpässen. Aus diesem Grund wird der Kompressor auf ein größeres und leistungsstärkeres Modell aufgerüstet, damit wir auch weiterhin für Brandeinsätze aller Art gerüstet sind.

Ehrungen:

Ausbildnerverdienstabzeichen in Bronze:

Manfred Koch (Kottingneusiedl)

Harald Schreiber (Poysdorf)

Christof Hassa (Laa/Thaya)

Wera Zagler (Wolkersdorf)

Patrick Hammer (Neudorf im Weinviertel)

Ausbildnerverdienstabzeichen in Silber:

Gerald Gail (Wilfersdorf)

Erich Wagendristl (Laa/Thaya)

Wolfgang Schuppler (Gaweinstal)

Jasmin Schwab (Gaweinstal)

Ausbildnerverdienstabzeichen in Gold

Uwe Winkler (Laa/Thaya)

Leopod Frühwirth (Wutendorf)

Johannes Bayer (Großebersdorf)

Verdienstzeichen des ÖBFV 1. Stufe

Franz Riener (Laa/Thaya)

Verdienstzeichen 3. Klasse

Rene Hager (Gaubitsch)

Ernennung zum Prüfer APLE

Viktoria Hornoff (Eibestahl)

Josef Laber (Mistelbach)

Ernennung zum Prüfer APAS

Markus Weigl (Kottingneusiedl)

Ernennung zum Hauptbewerter

Alois Brenner (Großengersdorf)

Johannes Haimer (Wilfersdorf)

Ehrenurkunde

Franz Benedek (Wetzelsdorf)

Alfred Völker (Ebersdorf)

Franz Fritz (Staatz-Kautendorf)

Johann Ullram (Altmanns)

Franz Schinnerl (Altlichtenwarth)

Franz Guganeder (Neudorf im Weinviertel)

