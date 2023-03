Mistelbach: Ehrungen und Infos für die Feuerwehren

Gekommen waren nicht nur Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Maria Gruber sondern auch zahlreiche Bürgermeister des Bezirkes und Vertreter befreundeter Einsatzorganisationen an der Veranstaltung teil. Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster freute sich auch, zahlreiche Ehrendienstgrade zu begrüßen. An deren Spitze stand der ehemalige Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, Landesfeuerwehrkommandant und Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Buchta.

Markus Schuster blickte in seiner Ansprache auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. Er strich dabei die großartigen Leistungen hervor, welche durch die freiwilligen Mitglieder im Bezirk Mistelbach erbracht wurde. Weiters betonte er, dass dies alles andere als selbstverständlich ist.

In seinem ausführlichen Bericht ging er auch auf Neuanschaffungen im Bereich des Sonderdienstes Wald- und Flurbrandbekämpfung ein, da im vergangenen Jahr zwei Waldbrandfahrzeuge (ein HLF2-WB und ein Pickup) im Bezirk Mistelbach stationiert werden konnte. Das Atemluftfahrzeug des Bezirksfeuerwehrkommandos Mistelbach erhielt zudem einen neuen, leistungsstärkeren Atemluftkompressor. So wird es in Zukunft möglich sein, noch effizienter leere Atemluftflaschen bei Einsätzen direkt vor Ort zu füllen, um sie so schnell als möglich wieder in den Einsatz bringen zu können.

Im Bereich der Ausbildung konnten die „Corona-Jahre“ gut überwunden werden und im Jahr 2022 lief der Ausbildungsbildtrieb wieder voll an. Zahlreiche Module auf Bezirksebene konnten so absolviert werden. Außerdem wurden für betroffene Feuerwehren Schulungen im Bereich der neu eingesetzten E-Busse durch das Ausbildungsteam des BFKDO Mistelbach organisiert. Aber auch im Bereich der Ausbildung im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum konnte Schuster berichten, dass es einige Neuerungen gab. So werden einige Module bereits in Form von E-Modulen angeboten. Im Bereich der Führungsausbildung wurde ebenfalls auf Digitalisierung gesetzt und die beim Modul FÜ10 notwendige Erfolgskontrolle findet mittlerweile digital statt. So erfahren die teilnehmenden Feuerwehrmitglieder unmittelbar nach Abschluss der Prüfung, ob diese bestanden wurde.

Was bringt 2023? Durch das BFKDO Mistelbach wird ein gebrauchter Wechsellader angekauft, der wird bei der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach stationiert wird und in Zukunft das dortige Schadstofffahrzeug ersetzen soll. „Außerdem kann der Einsatzleitcontainer des BFKDO Mistelbach damit schnell und effizient in den Einsatz gebracht werden“, sagt Schuster.

Ehrungen:

Ausbildnerverdienstabzeichen Bronze

Sonja Schmid-Peter

Gerald Steyrer

Christof Hassa

Manfred Kröpfl

Ausbildnerverdienstabzeichen Silber

Patrick Moser

Ausbildnerverdienstabzeichen Gold

Andreas Sitsch

Johannes Bayer

Verdienstmedaille 1. Klasse

Christan Hackel

Verdienstmedaille 2. Klasse

Günter Bacher

Verdienstmedaille 3. Klasse

Katrin Grandl

Josef Habitzl

Klaus Österreicher

Ernennungen:

Prüfer APLE

Josef Laber

Bewerbsleiter

Georg Graf

Hauptbewerter

Johannes Haimer

Bezirkssachbearbeiter FMD und Beförderung zum Bezirkssachbearbeiter

Rene Hager

Bezirkssachbearbeiter Nachrichtendienst

Klaus Österreicher

Zugskommandant 6. Zug KHD

Rene Hobersdorfer

Zugskommandant-Stv. 6. Zug KHD

Andreas Schindler

Ehrenurkunden:

Josef Bruckner

Günter Bacher

Christian Hackel

