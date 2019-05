Die Sozialdemokraten gaben sich bei ihrer Bezirks-Maifeier in Poysdorf, auch wahlbedingt, kämpferisch.

Der diesjährige Maiaufmarsch der Sozialisten aus dem Bezirk Mistelbach fand in Poysdorf statt: Vom Stadtbrunnen wegen zogen die SPÖ-Ortsgruppen aus dem Bezirk mit ihren Fahnen zum Kolpinghaus, wo dann die Festkundgebung anstand.

Bezirksvorsitzende Melanie Erasim dankte Stadtparteivorsitzendem Hans-Peter Vodicka und seinem Team für die organisatorische Unterstützung.

Sie konnte auch Günther Sidl, den Niederösterreichischen EU-Spitzenkandidaten der SPÖ begrüßen. Umjubelt wurde auch der erst am Montag zum Bürgermeister von Pillichsdorf gewählte Erich Trenker. Bezirksfrauenvorsitzende Claudia Musil, AK Bezirksstellenleiter Rudi Westermayer, die Altabgeordneten Heinz Kuber und Hubert Kuzdas sowie SPÖ-Regionalleiter Johann Kemminger waren auch mit dabei.

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Jugendtrachtenkapelle der Weinstadt Poysdorf unter Kapellmeister Christoph Schodl.

Eifrig verkauft wurden auch die Bausteine, mit denen es Geschenkkörbe und viele andere Preise der Wirtschaft aus dem Bezirk Mistelbach zu gewinnen gab. Rabensburgs Bürgermeister Wolfram Erasim hatte bei der Fahrt nach Hause das Auto voller Geschenkkörbe und in Rabensburg dann noch einige Stunden Zeit zum Ausliefern.

Österreich sollen alle gleiche Chancen haben



In ihre Maiansprache betonte Nationalrätin Erasim, dass sie in die Politik gegangen ist damit jeder in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt, die gleichen Chancen hat.

Sie dankte aber auch Claudia Musil und ihrem SPÖ-Frauen-Team für ihre sozialen Aktivitäten. Erasim erinnerte sich an einen Ort, wo die Feldwege asphaltiert und die Spielplätze verwahrlost sind. „Das gibt es unter einem Sozialdemokraten nicht“, meine die SPÖ-Politikerin.

EU Spitzenkandidat Günther Siedl, derzeit Landtagsabgeordneter aus Melk, spürt sehr viel Motivation bei den Funktionären.

„Europa muss sich um die Anliegen der Menschen kümmern und ihnen gegen ihre Ängste ein positives Zukunftsbild entgegen stellen“, so Siedl. Mensch statt Konzern, Verbot der Umweltgifte und Wasser im Eigentum der Bürger, sind seine drei Themen für die Wahl. Er brachte dazu natürlich auch Beispiele, wie die geringen Steuern, welche Starbucks zahle. Die Bauern vergiften seiner Meinung nach die Umwelt.