Eva Weigl steht für eine dritte Amtsperiode zur Verfügung und wurde in der Wahl bestätigt. Die Wahlen bei den Bäuerinnen im Bezirk sind damit abgeschlossen. „Eva Weigl ist eine wertvolle Kraft für die Arbeit der Bäuerinnen in ganz Niederösterreich“, hebt die stellvertretende Landesbäuerin Ingrid Stacher hervor.

Bezirksbauernkammerobmann Hermann Stich leitete die Wahl und betonte, dass engagierte Gebiets- und Ortsbäuerinnen den Bezirk Mistelbach besonders auszeichnen. „Schön ist auch, dass durch junge engagierte Bäuerinnen die Arbeit in den Vereinen auch für die Zukunft gesichert ist“, freute sich Landtagsabgeordneter Manfred Schulz.

In ihrem Rückblick betonte Bezirksbäuerin Weigl, dass die Umstrukturierung von der Arbeitsgemeinschaft hin zu regionalen Vereinen einen Schwerpunkt in der ausgelaufenen Periode bildete. Die Direktvermarkterfolder, die Schulaktion und das nachhaltige Frühstücken bildeten ebenfalls Schwerpunkte in der Arbeit. Auch die 40-Jahr-Feier und die Mithilfe bei Bauernbund-Veranstaltungen standen am Arbeitsprogramm.

Der Vorstand