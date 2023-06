Langjährige Jäger wurden im Wolkersdorfer Schloss ausgezeichnet

Gekommen waren nicht nur unzählige Jäger, sondern auch viele Freunde der Jagd, unter ihnen Landtagsabgeordneter Kurt Hackl, Wolkersdorfs Bürgermeister Dominic Litzka, Landesjägermeister Josef Pröll, Bezirksjägermeister Stellvertreter Andreas Berger und Landeshornmeister Franz Stättner.

Den Grußworten vom Bürgermeister Litzka und Landtagsabgeordneten Hackl folgte ein ausführlicher Bericht des Bezirksjägermeisters. Demzufolge konnten im Vorjahr unter anderem 2.934 Wildschweine zur Strecke gebracht werden. Nachdem die Afrikanische Schweinepest vor den Toren Österreichs steht, sei diese Wildart unbedingt kurz zu halten. Bei den Feldhasen konnte ein Sechstel der gesamten Jahresstrecke Niederösterreichs im Bezirk Mistelbach vermeldet werden. Bei den Fasanen ist sogar ein Drittel der Gesamtstrecke Niederösterreichs im Bezirk Mistelbach gefallen. Ein Waschbär kam in Bernhardsthal durch den Straßenverkehr zur Strecke.

Er berichtete auch über die Verwendung von Nachtsichttechniken, über die vergangenen Jungjägerprüfungen, wo 38 von 51 Prüflingen bestanden haben und wies auf einige wichtige Termine hin. So findet am 24. September 2023 im Liechtensteinschloss Wilfersdorf „Wein, Wild, Weinviertel“ gleichzeitig mit dem Bezirks Jagdhornbläsertreffen statt und am 15. Oktober wird die traditionelle Wallfahrt des Jagdbezirks Mistelbach gemeinsam mit dem Schützenverein-Mistelbach in Maria Bründl abgehalten.

Landesjägermeister Josef Pröll ging in seinem Bericht auf die Schwerpunkte des NÖ Jagdverbandes ein. So stand im Vorjahr der Jagdhund im Vordergrund und konnte der Versicherungsschutz für Jagdhunde merkbar verbessert werden. Heuer dreht sich alles um das Handwerk Jagd. Es wird vermehrt über die jagdliche Kompetenz berichtet, diese auch beworben und auch die Öffentlichkeitsarbeit wurde massiv gesteigert. Derzeit ist in NÖ und auch in ganz Österreich ein verstärkter Ansturm zu den Jungjägerausbildungen und Prüfungen feststellbar. Der NÖ Jagdverband freut sich aktuell über rund 36.000 Mitglieder mit NÖ Jagdkarten. Brauchtum wird gepflegt, Tradition wird gelebt. Alleine in NÖ gibt es momentan fünfzig Jagdhornbläsergruppen.

Ehrungen

Mit dem Ehrenbruch in Gold für 50-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Johann Asperger aus Hausbrunn, Franz Dürnwöber aus Großengersdorf, Heinrich Frank aus Wilfersdorf, Josef Frank aus Wetzelsdorf, Raimund Führer aus Bernhardsthal, Franz Girsch aus Ginzersdorf, Kpjhann Graf aus Kettlasbrunn, Thomas Greiner aus Klement, Helmut Hager aus Mistelbach, Karl Heger aus Hagenberg, Erich Hotschek aus Wildendürnbach, Anton Kaiser aus Poysbrunn, Christian Kornek aus Pellendorf, Karl Kosut aus Asparn/Zaya, Josef Meisel aus Niederleis, Kurt Mohr aus Schleinbach, Josef Nekam aus Grafensulz, Gertrude Nosiska aus Mistelbach, Karl Österreicher aus Altlichtenwarth, Herbert Petz aus Laa/Thaya, Johann Riener aus Patzmannsdorf, Johann Rock aus Schrattenberg, Georg Rüling aus Mistelbach, Andreas Schild aus Altmanns, Herbert Schilling aus Bockfließ, Franz Schmidmayer aus Hausbrunn, Hubert Schöfberger aus Wolkersdorf, Rudolf Schuch aus Steinebrunn, Erwin Schuster aus Altmanns, Lambert Strobl aus Oberkreuzstetten, Michael Vock aus Ebersdorf, Josef Weichselbaum aus Zwentendorf.

Mit dem Ehrenbruch in Gold für 60-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Kurt Bernscherer aus Laa/Thaya, Ernst Hetzel aus Mistelbach, Walter Koller aus Wolfpassing, Franz Mechtler aus Ladendorf, Rudolf Meissl aus Ladendorf, Josef Pflüger aus Frättingsdorf, Leopold Preyer aus Stronsdorf, Werner Rieder aus Staatz-Kautendorf, Franz Schilling aus Wolfpassing, Ernst Seltenhammer aus Ladendorf, Franz Stättner aus Eibesthal, Werner Überall aus Laa/Thaya, Gerhard Wiklicky aus Helfens, Alois Wunsch aus Mistelbach.

Mit dem Ehrenbruch und Diplom für 65-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Otto Obermayer aus Stronsdorf, Konrad Pristl aus Großharras

Mit dem Ehrenbruch und Diplom für 80-jährige Mitgliedschaft wurde ausgezeichnet: Der 1926 geborene Ehrenbezirksjägermeister Herbert Schmidt aus Mistelbach.

Goldene Ehrenmedaille: Wegen besondere Verdienste für das NÖ Jagdwesen wurde Helmut Kühtreiber aus Laa/Thaya die Goldene Ehrenmedaille des NÖ Jagdverbandes verliehen.

Wahl der Delegierten: Im Zuge des Bezirksjägertages erfolgte auch die Wahl der Delegierten zur Vollversammlung. Der Wahlvorschlag wurde mehrheitlich angenommen: Andreas Berger, Anton Dorn, Alois Groll, Josef Stöger, Alexander Sachsen-Coburg und Gotha, Herbert Schütz. Ersatzdelegierte: Johannes Stöger Josef Pamperl, Werner Schrenk, Roman Frühwirth, Herbert Grois, Thomas Meissl.