Gemeinsames Singen im Laaer Burghof

Vor dem Butterfassturm der Laaer Burg eröffneten am Donnerstagvormittag acht Chöre mit dem gemeinsamen Anfangslied „Singen macht schlau“ das Bezirksjugendsingen. Chöre von der Volksschule bis zur Oberstufe waren vertreten. Unter den Gästen waren Fachinspektor für Musik und Kreativität Andreas Gruber, die Stadträtinnen Helga Nadler und Cornelia Kallaus, Stadtrat Christian Nikodym, Borg Direktorin und Stadträtin Isabella Zins, HLW- und BAfEP-Direktor Johannes Holzinger und Schulqualitätsmanager Alfred Pohl. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Musikmittelschuldirektorin Monika Fröschl. Die Organisation und Moderation übernahmen Petra Überall und Tanja Trappl.

Jeder Chor performte zwei Lieder allein. Der Borg-Chor Mistelbach sang wie schon bei Borg-Konzert vergangene Woche zusätzlich noch ein Lied mit dem Mistelbacher Mittelschulchor. Viele Chöre bauten in ihre Lieder eine kreative Choreographie. Besonders gelungen ist dies der Volksschule Gnadendorf bei dem Lied „Verliebte Zahlen“.

Von den ganz jungen Volksschülern aus der Volksschule Gaubitsch und der Volksschule Laa bis hin zu den über 50 Schülern aus dem HLW und BAfEP-Chor Mistelbach waren alle Altersklassen vertreten. Der Chor der Mittelschule Mistelbach borgte sich einen großen Mittelschüler vom Borg-Chor Mistelbach zum Kachonspielen aus. Die Musikmittelschule Laa trat mit den ersten und zweite Klassen separat auf.

„Es finden über 30 Bezirksjugendsingen in Niederösterreich statt, somit mehr als es Bezirke gibt. Aber diese Location hier ist wirklich wow“, staunt der Fachinspektor nach der Veranstaltung. Das Gemeinsame Singen wurde mit dem gemeinsamen Abschlusslied „Music brought us together“ beendet. Für Verpflegung für die Sänger sorgten die dritte Klassen der Musikmittelschule Laa an der Thaya.

