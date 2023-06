Der Hegering Großharras ist am treffsichersten

61 Jägerinnen und Jäger aus dem Jagdbezirk Mistelbach in der Einzelwertung und 24 Mannschaften in der Mannschaftswertung stellten sich der Herausforderung. Die Aufgabenstellung war das Beschießen zweier stillstehender Wildtierscheiben in einer Entfernung von 100 Meter mit jeweils fünf Kugelschüssen aus der jagdlichen Büchse. Hierbei konnten maximal 100 Punkte erzielt werden.

Weiter ging es mit dem Beschießen von 25 beweglichen Wurfscheiben/Tontauben mit der Flinte. Auch hier konnten maximal 100 Punkte erreicht werden.

Mannschaftswertung: Hegering Großharras mit 900 Punkten vor Bernhardsthal und Großkrut

Juniorenwertung: Luca Wedell (Gr. Harras) mit 194 Punkten vor Matthias Knize (Großkrut) und Matthias Schütz (Wildendürnbach).

Damenwertung: Theresa Frühwirth (Asparn) mit 181 Punkten vor Raphaela Summerauer (Großharras) und Conny Frank (Team Kettner).

Senioren über 60: Johannes Stöger (Wildendürnbach) mit 198 Punkten vor Alois Madner (Wildendürnbach) und Erhard Wagner (Mistelbach).

Senioren über 70: Herbert Wunsch mit 162 Punkten und Hermann Hummel (Gästemannschaft) vor Josef Pamperl Senior (Laa/Thaya).

Allgemein bis 60: Christoph Weidinger (Großharras) mit 193 Punkten vor Leopold Forster (Gäste) und Alexander Sachsen-Coburg und Gotha (Großkrut).

Vom Oberschützenmeister Josef Kohzina konnten unter anderem der Bezirksjägermeister Christian Oberenzer und dessen Stellvertreter Andreas Berger, der neue Obmann des Jagdhundeprüfungsvereines Mistelbach Franz Summerauer sowie einige Hegeringleiter und Jagdleiter begrüßt werden.