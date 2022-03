Weltfrauentag: Ein deutlich weibliches Amt

Im Jahr 2022 noch immer keine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen in Führungspositionen reüssieren, das selbe verdienen wie Männer oder an der Spitze von Organisationen, Institutionen oder Privatunternehmen stehen. Die Repräsentation von Frauen in nahezu allen Berufen erleben wir täglich – die Repräsentation von Frauen in Führungspositionen hat allerdings noch Potenzial.

Frauen sind für gewöhnlich in höher qualifizierten Verwendungen, technischen Sparten und in Top-Führungspositionen nach wie vor zu selten anzutreffen. Von den 20 Bezirkshauptmannschaften in NÖ sind aktuell fünf Bezirkshauptfrauen im Amt. Gerlinde Draxler ist als Leiterin der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach eine von diesen fünf, die mit Maria Gruber auch eine weibliche Stellvertreterin an ihrer Seite hat. Landtagspräsident Karl Wilfing: „Auch weiter Top-Down schießt die BH Mistelbach über sämtliche Zielvorgaben der Förderprogramme des Landes hinaus. Mit insgesamt 85 Mitarbeiterinnen stellen die weiblichen Kräfte gegenüber 29 Herren den überwiegenden Teil der Belegschaft. Mit 71 Prozent sind zehn der 14 Bereiche des Hauses von weiblichen Führungskräften geleitet.“

Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Maria Gruber leitet die Bereiche „Wirtschaft und Umwelt“ sowie „Land und Forstwirtschaft“. Sandra Gatterer ist die Leiterin des Bereichs „Allgemeine Verwaltung“. Der Bereich „Sicherheit und Ordnung“ mit den Fachgebieten „Verkehr“, „Strafen“ und „Polizei“ wird von Marianne Prinz geleitet. Auch der Bereich „Jugend und Soziales“ wird durch Gabriela Schneider-Fugger weiblich geführt.

Mit Sabine Ulrich-Pur und Sonja Holzer als Amtsärztinnen und Ulrike Leitner als Amtstierärztin, sowie zwei Ausbildungsjuristinnen, Andrea Morawetz und Sabina Strugalioska, sind weitere Stellen in weiblicher Hand. Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler ist stolz auf ihr Team: „Im Zusammenhang mit Frauenförderung im Landesdienst ist allerdings noch hinzuzufügen, dass Frauen nur dann bevorzugt werden, wenn sie gleich geeignet sind wie der beste männliche Kandidat. Frauenförderung wahrt also das Leistungsprinzip.“

Beruf und Familie soll vereinbarer werden

Weitere Verbesserungen werden im NÖ Landesdienst vorangetrieben: Zum Beispiel Maßnahmen zur noch besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie - für Frauen und Männer.

„Viele unserer Mitarbeiterinnen nutzen die vielfältigen Arbeitszeitmodelle des Landesdienstes, wie Teilzeitbeschäftigung oder tageweise Einsätze im Zuge der Rückkehr aus der Karenz“, sagt Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler: „Aber auch Kollegen im Haus nutzen attraktive Möglichkeiten wie den Frühkarenzurlaub.“

