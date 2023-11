Laaer Prinzenpaar wird den Landesfasching regieren

Das Prinzenpaar repräsentiert nicht nur die Stadtgemeinde Laa, sondern ganz Niederösterreich: Prinzessin Bianca I., die Edle von der Pflege, und Prinz Herbert II. von der Ziegelsteinverbindungstechnik. Die Inthronisierung des NÖ Landesprinzenpaares erfolgte am Freitag in der Therme - mit einem fröhlichen „He He Laa Laa“. Jetzt steht das traditionelle Landesnarrenwecken bevor: 17 Faschingsgilden mit über 200 Personen werden am 11. November am Laaer Stadtplatz erwartet, punkt 11.11 Uhr werden dann die Narren geweckt.

Es ist ein Irrtum, dass am 11. November schon der Fasching beginnt: Die Vorbereitungen werden in der besinnlichen Zeit rund um Weihnachten getroffen, Sketches werden geschrieben und Tanzeinlagen werden einstudiert - die Narren werden „nur“ geweckt. Fünf Faschingssitzungen mit dreistündigem Programm sind dann im Jänner geplant, das „LAArisch guat“ feiert außerdem heuer ein Jubiläum. Die närrische Zahl 44 kommt hierbei zum Tragen, die Laaer Faschingsfreunde bestehen seit 1980.

Zum Jubiläum hat Laa erstmals ein Kinderprinzenpaar

Laa richtet zum fünften Mal das Landesnarrenwecken für die Faschingsgilden hierzulande aus und ist damit Landesnarrenhauptstadt. Der Wortteil „Narren“ könnte in dieser Bezeichnung ruhig weggelassen werden, findet Bürgermeisterin Brigitte Ribisch - wobei: „Närrisch soll's eh sein“, betont sie. Und Präsident Karl Lippert ergänzt: „Zum Bledsein gehört a Hirn!“ Ribisch hebt hervor, dass Laa nicht ohne Weiteres Landesnarrenhauptstadt sein könne: „Da muss sich der Präsident ordentlich reinhängen, damit das gelingt.“

„Laa steht mit unserer Faschingsgilde ganz gut da“, freut sich dieser. „Wir haben sehr viel Nachwuchs dank unserer Kindergilde.“ In Niederösterreich beobachte er dagegen, dass sich andere Verein auflösen - eben wegen Nachwuchsproblemen. „Aber wir binden unsere Jugend immer ein, auch bei den Narrensitzungen. Somit ist das recht dynamisch.“ Zum 44. Jubiläum wird dies hervorgehoben: Erstmals hat Laa ein Kinderprinzenpaar.

Die sechsjährige Volksschülerin Sophie Mautner ist seit vorigem Jahr bei den Tanzzwergen dabei und darf sich heuer Kinder-Prinzessin Sophie I. nennen - und erhielt bei der Inthronisierung spontan den Zusatz „von der hohen Schule“. Bei Leon Schmid musste Präsident Lippert nur eine Sekunde länger überlegen, bis er dann „vom Garten Eden der Kinderkrabbelstube“ als Zusatz für Kinder-Prinz Leon I. formulierte: Der Fünfjährige besucht den Kindergarten.

Wer ist das Laaer Prinzenpaar?

Bianca Strobl, die diesjährige Prinzessin, hat sich vor acht Jahren den Laaer Faschingsfreunden angeschlossen, weil ihre Tochter Jasmin Neubauer (heutige Gardeleiterin) damals bei der Mädchengarde tätig war. Strobl ist auf der Bühne bei Sketches zu sehen und kümmert sich zudem um Organisatorisches. Warum hat sie die Repräsentationsaufgabe nun übernommen?

„Ich habe sie gezwungen“, scherzt der Präsident, der damit auch seine Prinzessin zum Lachen bringt. „Ich war schon einmal Prinzessin“, erklärt die 49-jährige Laaerin, die als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Pflege- und Betreuungszentrum Laa arbeitet. „Ich freue mich darauf, dass Land repräsentieren zu dürfen.“

Das sieht Herbert Haupt genauso: Der 53-jährige Wulzeshofener ist seit 2005 bei den Laaer Faschingsfreunden dabei und stets beim Männerballett zu sehen. Zusätzlich verwaltet er das Lager mit den Kostümen, der Technik und allem anderen, was gebraucht wird, und organisiert den Nikolausumzugsstand.

Er wäre gern Herbert, der Erste, gewesen. „Es steht ihm rangmäßig auch zu“, erklärt Lippert. Denn es hat zwar schon einen Herbert in der Repräsentationsriege gegeben, der war aber Kurfürst. Was liegt, das pickt: Nachdem Prinz Herbert II. schon kursiert ist, wollte man dies nicht mehr rückgängig machen.

„Der tolle, aktive Verein hat eine große Bedeutung für Laa“, betont Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. Das Närrischsein, der Spaß und die Ironie hält sie in einer Jahreszeit, in der es schnell finster wird und es - wie bei der Inthronisierung - regnet, für wichtig. „Ihr bringt uns zum Lachen.“ Dazu komme der Zusammenhalt der Gemeinschaft mit jungen wie auch älteren Mitgliedern, die ein Faschingserlebnis vor Ort ermöglichen, - „und wir als Gemeinde unterstützen das“.

Vereinsgeschichte

1980: Die Laaer Faschingsfreunde werden von Walter Proché , dem ersten Präsidenten, und dem damaligen Bürgermeister Otto Frummel gegründet. Die Mädchengarde entsteht und seit Beginn des Bestehens wird alljährlich am Faschingsdienstag „Fridolin Fasching“ am Ende des großen Faschingsrummels verbrannt.

, dem ersten Präsidenten, und dem damaligen Bürgermeister Otto Frummel gegründet. Die Mädchengarde entsteht und seit Beginn des Bestehens wird alljährlich am Faschingsdienstag „Fridolin Fasching“ am Ende des großen Faschingsrummels verbrannt. 1985: Das erste Landesnarrenwecken findet in Laa statt.

findet in Laa statt. Bis Anfang der 1990er Jahre waren die jährlichen Höhepunkte das Sommernachtsfest am Lindenhof mit der Mitternachtseinlage der Mädchengarde und mehr als 2.000 Besuchern zu Spitzenzeiten und der Hofball im Winter, der 1990 zum Maskenball wurde.

das Sommernachtsfest am Lindenhof mit der Mitternachtseinlage der Mädchengarde und mehr als 2.000 Besuchern zu Spitzenzeiten und der Hofball im Winter, der 1990 zum Maskenball wurde. 1991: Die erste Faschingssitzung findet im Volksheim statt.

findet im Volksheim statt. 2005: Karl Lippert wird der neue Präsident.

wird der neue Präsident. 2006: Die Faschingssitzungen werden - in Anlehnung ans „Narrisch guat“ in Kärnten - „ Laarisch guat “ genannt und auf vier Vorstellungen ausgeweitet.

“ genannt und auf vier Vorstellungen ausgeweitet. 2019: Erstmals finden fünf „LAArisch gut“-Veranstaltungen sind, alle sind ausverkauft; an diesem Trend kann nach der Corona-Pandemie 2022 angeknüpft werden, nur der erste Veranstaltungstag war „lockerer“.

sind, alle sind ausverkauft; an diesem Trend kann nach der Corona-Pandemie 2022 angeknüpft werden, nur der erste Veranstaltungstag war „lockerer“. 2018: Das Laaer Narrenwecken verlagert sich in die Abendstunden (18.11 Uhr) und wird mit einem Fackelzug um den Rathausplatz bestritten (außer bei einem Landesnarrenwecken).

Landesnarrenwecken am 11. November